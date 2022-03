El Barça, a olvidar el pinchazo contra el Galatasaray

No hay tiempo para lamentaciones. El pinchazo en la Europa League ya es historia y el Barça tiene este domingo una nueva final para seguir instalado en los puestos de Liga de Campeones. Osasuna aterriza en el Camp Nou como un examen para ver en qué momento se encuentran los azulgranas antes de una semana decisiva en la que los de Xavi Hernández se jugarán su futuro continental en Turquía y viajarán a Madrid para disputar el clásico.

El Barça llega a la cita en medio de una auténtica montaña rusa. Ya lo dijo Xavi tras el partido ante el Galatasaray: «Igual ha habido demasiada euforia». Lo cierto es que hasta este jueves los azulgranas habían encontrado una regularidad inaudita a lo largo de todo el curso. En Liga han sumado 16 de los últimos 18 puntos en juego y en la Europa League habían pasado por encima de uno de los favoritos al título como el Nápoles. Recuperar esa buena dinámica es el objetivo que se han marcado los culés frente a Osasuna antes de una semana crucial con los duelos ante Galatasaray y Real Madrid.

Para recuperar el paso, Xavi no podrá contar con Nico, tras ver la quinta amarilla contra el Elche. La baja del canterano se une a las ya habituales por lesión de Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti y Balde. Todas estas ausencias condicionarán a Xavi, que saldrá, esta vez sí, con toda la carne en el asador después de las rotaciones realizadas en los dos últimos compromisos de Liga y Europa League. Dani Alves regresará al once, tras no poder ser de la partida ante el Galatasaray, y arriba Dembélé y Ferran Torres apuntan a un tridente en el que Aubameyang volverá a ser la punta de lanza.

Deberes casi hechos

No será un partido sencillo para el Barcelona. Osasuna ya sabe lo que es puntuar contra los de Xavi esta temporada y llega a este tramo del curso con los deberes prácticamente hechos, algo que no es casualidad. Los de Jagoba Arrasate, que ya cuentan con 35 puntos, son uno de los equipos más sólidos de la competición y la pasada jornada ya dieron un disgusto al otro conjunto que más puntos había sumado en lo que va de 2022. El Villarreal visitó El Sadar y claudicó ante la intensidad de un equipo que quiere cerrar cuanto antes la permanencia para estar otro año más entre los mejores.

Para lograr la machada en el Camp Nou, Arrasate no podrá contar con una de sus principales armas. El Chimy Ávila, verdugo culé con el gol del empate en el partido de la primera vuelta, no podrá estar por sanción y se une a la ausencia de Jesús Areso por una fractura de peroné. Son las únicas ausencias de un equipo que cuya principal incógnita será si saldrá con el 4-3-3 que los rojillos más han utilizado este curso o sí variará el dibujo para incluir tres centrales o un 4-5-1 con el que tratar de ganar la partida en el centro del campo.