El Barça necesita reaccionar ante el Elche

El Barça necesita ganar puntos y recuperar sensaciones este domingo contra el Elche en el Estadio Olímpico Lluis Companys. El conjunto que dirige Hansi Flick está inmerso en un mar de dudas tras la derrota en el Santiago Bernabéu ante el eterno rival y busca una reacción que le permita no perder comba con el liderato y no acusar las múltiples bajas por lesión con las que todavía cuenta. Es el día uno sin Pedri, una ausencia que los culés esperan que sea lo menos traumática posible.

Y es que Pedri era el motor de un Barcelona que se construía a partir del cerebro del canario, su mejor jugador en lo que va de temporada. Es una baja capital y suplirle es el principal dolor de cabeza para Flick, que no quiso ocultar el problema este sábado en la rueda de prensa previa al partido. «Nos sorprendió la lesión porque solo notaba molestias, pero le revisamos y vimos la lesión. Nos falta uno de nuestros mejores jugadores. Nos tenemos que apañar, esperemos que vuelva pronto», analizó.

La baja de Pedri le ha llegado al Barça en un momento delicado. Las derrotas contra el PSG, el Sevilla y, sobre todo, el Real Madrid han generado dudas en el equipo. Los culés no presionan igual que el año pasado, no roban igual en campo contrario, no transitan igual en fase defensiva y no son tan efectivos de cara a portería. El Barça ha pagado caro las bajas de jugadores importantes como Dani Olmo, Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha o Lamine Yamal, que sigue sin encontrar su mejor tono físico, pese a que Flick no quisiera darle demasiada importancia en la previa del partido ante el Elche. «Acabo de hablar con él y está bien. Algunos días tiene molestias, pero está evolucionando bien. Siempre le voy a proteger y apoyar. Es fantástico», señaló.

Lamine Yamal será uno de los principales focos en un partido en el que el Barça quiere recuperar sensaciones y en el que Flick recupera a Dani Olmo y Lewandowski. Los dos entraron en la convocatoria, pero tienen que esperar todavía para hacerlo Joan García, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Pedri y Raphinha, todos ellos lesionados. Estas ausencias condicionarán un once en el que la principal incógnita es saber quién será el sustituto de Pedri. Marc Casadó parte con ventaja y formaría el doble pivote junto a Frenkie de Jong. Eric García y Araujo podrían ser centrales y arriba Lamine Yamal, Rashford, Fermín y Ferran podrían repetir en el once inicial pese a la derrota en el clásico.

Sarabia regresa a por el balón

El partido contra el Elche supone un reto para el Barcelona. Regresa a la Ciudad Condal Eder Sarabia y, con él, un patrón de juego muy reconocible basado en la posesión de la pelota. Ese objetivo común estará en disputa. Son dos de los tres equipos que más tienen el balón y el Barça ha perdido a Pedri, el jugador que más lo aglutina. Eso podría hacer que Flick opte por un modelo más reactivo en el que ceda metros al rival y aproveche los espacios con jugadores como Lamine Yamal, Rashford o Ferran Torres.

El Elche llega, no obstante, en un momento delicado. Pasado el gran arranque de curso, los de Sarabia suman tres partidos consecutivos sin ganar. Cayeron ante el Alavés (3-1), empataron sin goles contra el Athletic y perdieron frente al Espanyol (1-0). Son tres resultados que han bajado de la nube al Elche, pero que no impiden que el técnico bilbaíno se muestre optimista para el choque. «Estoy con muchísima ilusión y convicción. Tendremos que hacer un partidazo, pero si pensara que no podemos ganar me quedaría en mi casa», declaró. Para ello, podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del lesionado Héctor Fort.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García, Balde, De Jong, Casadó, Fermín, Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

Elche: Iñaki Peña, Chust, Affengruber, Bigas, Núñez, Febas, Valera, Aguado, Mendoza, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

Árbitro: Sesma Espinosa (Comité Riojano).

Hora: 18:30 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: DAZN.