El Barça se enfrenta a sus demonios

El Barcelona se juega hoy muchas cosas. El conjunto que dirige Xavi se enfrenta al Mallorca con el objetivo de dejar atrás la mala racha de resultados que vive en el Camp Nou, reconciliarse con una afición que ha vivido en un suspiro un nuevo derrumbamiento de su equipo y dar un paso al frente para estar en Champions la próxima temporada y recuperar la segunda plaza. Todo eso estará en el ambiente en un encuentro que es una final para los blaugranas, la enésima esta temporada contra un rival que se juega la permanencia.

«No estamos para tirar cohetes. Tenemos otra reválida. Necesitamos los tres puntos, tenemos que hacer un esfuerzo bestia para clasificarnos para la Champions», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Mallorca. El técnico de Tarrasa es consciente del bajón anímico que han sufrido los suyos en un mes que ha sido una montaña rusa y de la importancia de levantar a un grupo que ha pasado de la euforia de vencer por goleada en el Santiago Bernabéu y lanzar las campanas al vuelo al más seco de los desiertos. El Barça se quedó de un plumazo sin los objetivos de la Europa League y la Liga y ahora trata de despertar a tiempo para amarrar una segunda plaza que está en peligro tras los pinchazos ante Rayo y Cádiz. Lograr motivar a la plantilla para estos nuevos retos, que siempre estuvieron a lo largo de un curso caótico, es el objetivo que ahora tiene Xavi y el primer paso es vencer al Mallorca en casa.

Para ello, Xavi tendrá que hacer frente a nuevas bajas en una semana de sobresaltos en la enfermería. Mingueza y Martin Braithwaite han dado positivo en coronavirus y se unen a las bajas por lesión de Sergiño Dest, Nico, Pedri, Sergi Roberto y Samuel Umtiti. Todas estas ausencias podrían ampliarse si Ousmane Dembélé no logra dejar atrás la amigdalitis que le hizo perderse el entrenamiento de ayer junto al resto de sus compañeros. Este escenario condicionará un once en el que podrían regresar Gerard Piqué y Ansu Fati después de superar sus problemas físicos y en el que el técnico catalán pondrá toda la carne en el asador en un partido clave para lo que resta de temporada. Frenkie de Jong retomará la medular junto a Busquets y Gavi, mientras que Adama Traoré puede ser la gran novedad en ataque si finalmente el Mosquito no consigue ser de la partida.

El partido es una final para el Barcelona, pero no lo es menos para el Mallorca. El cuadro bermellón ha viajado a la ciudad condal para disputar una nueva final por la permanencia, todas lo son para un equipo que tiene a solo dos puntos los puestos de descenso. Javier Aguirre ha remozado a un grupo que en las últimas semanas ha logrado dos victorias fundamentales ante el Atlético de Madrid y el Alavés y que aterrizará en el Camp Nou con el recuerdo en la retina de las machadas recientes del Cádiz y el Rayo Vallecano. «Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no?», pensará un equipo que llega con urgencias a un escenario que está resucitando a sus rivales directos.

Para ello, Javier Aguirre contará con seis bajas. Dominik Greif, Amath Ndiaye, Jaume Costa, Ruiz de Galarreta y Aleksandar Sedlar no estarán por lesión en un equipo en el que tampoco podrá ser de la partida Muriqi por sanción. Todas estas ausencias pueden hacer que el técnico mexicano retome el esquema 5-4-1 que utilizó frente al Atlético de Madrid con tres centrales y cuatro futbolistas en el centro del campo, un dibujo que ya le ha causado recientemente problemas al cuadro que dirige Xavi.

-Alineaciones probables: Barcelona: Ter Stegen, Alves, Araujo, Piqué, Alba, Frenkie de Jong, Busquets, Gavi, Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres.

Mallorca: Rico, Maffeo, Russo, Valgent, Raíllo, Olivan, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Battaglia, Kubo y Abdón Prats.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Camp Nou.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar LaLiga.