Xavi gana su primera batalla con suerte y polémica

Mucha polémica, poco brillo, bastante suerte y tres puntos. Así fue el gran estreno de Xavi como técnico del Barcelona este sábado en el derbi catalán. El conjunto blaugrana se impuso al Espanyol gracias a un solitario tanto de Memphis Depay tras un penalti muy discutido y sumó una victoria que tuvo que sudar hasta el último minuto. Raúl de Tomás, que mandó dos veces el balón al palo, y Dimata perdonaron en los minutos finales y permitieron al Barça empezar una nueva era con una victoria balsámica.

Xavi salió de inicio con el libreto de la Masia marcado a fuego. El técnico de Tarrasa avisó en la rueda de prensa previa de que habría sorpresas en el once y no defraudó en absoluto. La bomba fue Ilias Akhomach, un joven extremo de apenas 17 años para paliar la plaga de lesiones en ataque. A partir de ahí, lo esperado. El nuevo Barça quiere ser protagonista y desde el primer minuto se hizo con el balón, presionó arriba cuando no lo tenía y no desesperó en ataque cuando el Espanyol cerró los caminos al gol a través del repliegue.

1 Barcelona Ter Stegen, Mingueza (Araujo, min. 88), Piqué, Eric García, Jordi Alba, Busquets (Riqui Puig, min. 78), Nico (Demir, min. 88), De Jong, Gavi (Coutinho, min. 70), Memphis Depay e Ilias Akhomach (Abde, min. 46) 1 Espanyol Diego López, Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa, David López (Morlanes, min. 56), Sergi Darder (Loren, min. 95), Herrera (Dimata, min. 78), Embarba (Wu Lei, min. 78), Puado (Melamed, min. 56) y Raúl de Tomás. Gol: 1-0, min. 48, Memphis Depay, de penalti.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño) Amonestó a Abde, Pedrosa, Mingueza, Frenkie de Jong, Ter Stegen y Cabrera.

Incidencias: Partido de la 14ª jornada de Liga, disputado en el Camp Nou ante 70.000 espectadores.

Esa era la hoja de ruta marcada por Xavi, pero faltaba lo más difícil, el gol. El Barça de este curso es una máquina de coleccionar 'casis'. Casi despide a Koeman en verano, casi renueva a Messi y casi mete tres o cuatro goles en la primera parte ante el Espanyol. Los culés mejoraron la versión de los últimos choques gracias al centro del campo formado por Busquets, Nico y Frenkie de Jong y a las ayudas por dentro de Gavi e Ilias, dos jugadores que partían desde el extremo a pierna cambiada.

La suma de todos estos elementos por dentro y el 5-4-1 planteado por Vicente Moreno posibilitó a los de Xavi firmar un 69% de posesión en la primera mitad. La pelota, ese arma innegociable para los culés, fue un argumento estéril y no hizo que el Barça dejara atrás la poca efectividad de antaño. Depay, Frenkie de Jong e incluso Busquets pudieron abrir la lata en varias ocasiones, pero unas veces la falta de puntería y otras Diego López, hecho un chaval a sus 40 años, evitaron que los culés empezaran con buen pie los primeros 45 minutos de la nueva era.

Tras la reanudación, Xavi movió fichas. El técnico de Tarrasa vio que su equipo tenía que ser una amenaza mayor por los costados y retiró a Ilias, que no había logrado desbordar a Pedrosa, y dio entrada a Abde. El cambio le sentó bien a los blaugranas y a las primeras de cambio Depay se infiltró entre los centrales y cayó ante Cabrera cuando enfilaba a Diego López. Del Cerro Grande interpretó que era penalti y el VAR no le contradijo a pesar de que el uruguayo tocó balón. El propio neerlandés aprovechó el regalo y adelantó a un Barça que encontró en una jugada aislada el premio a su dominio y dio motivos al Camp Nou para mantener la algarabía mostrada desde el pitido inicial.

El gol fue una descarga eléctrica para el partido. El Espanyol, herido por la decisión arbitral, elevó las revoluciones y el Camp Nou acompasó a un derbi que comenzó a calentarse hasta derivar incluso en un conato de tangana. En mitad del jolgorio Busquets sacó escuadra y cartabón para trazar un pase milimétrico a Abde, que tuvo en sus pies la oportunidad para sentenciar el choque. Su disparo sorteó a Diego López pero no a un Pedrosa que evitó bajo palos la rúbrica a los mejores momentos del Barça en el encuentro.

El Espanyol sobrevivió a ese momento crítico y comenzó poco a poco a cambiar el guion del partido. Vicente Moreno dejó atrás el 5-4-1 y pasó a un 4-4-2 con el que sumar a una nueva amenaza, Dimata, en el área rival. Los cambios y la incertidumbre del marcador hirieron a un Barça que se desdibujó con el devenir de los minutos y que comenzó a mirar un cronómetro que no avanzaba hacia el pitido final. Busquets, la brújula del equipo, se retiró con molestias y el descontrol pasó a ser una constante. Raúl de Tomás estrelló en la madera un libre directo y un cabezazo, mientras que Dimata, libre de marca y en el área pequeña, mandó un testarazo desviado ante un Camp Nou que ya resoplaba ante la posibilidad de vivir un déjá vu. El gol del empate perico no llegó pero mostró a Xavi la fragilidad de un equipo que coge aire y moral ante el rival ciudadano.