El Barça, con Lewandowski, a por el derbi catalán

El Barcelona buscará este sábado poner punto y final de la mejor forma posible a un año plagado de sobresaltos. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Espanyol en el derbi catalán con el objetivo de terminar con buenas sensaciones y con la inmejorable noticia de que Robert Lewandowski finalmente podrá ser de la partida. El polaco será la gran amenaza culé después de que el Tribunal Central Contencioso de Madrid concediese este viernes una medida cautelar a la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

«Es un derbi y estamos motivados. Somos líderes y queremos ganar la competición. Tenemos a todos los jugadores disponibles, incluidos Lewandowski y Araujo. Hemos entrenado de forma diferente porque no contábamos con Robert, pero estoy contento de tenerlo», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Espanyol. El técnico de Tarrasa no ocultó la alegría de poder tener a sus órdenes al futbolista que ha participado en 17 de los 33 goles que los suyos han hecho en Liga, el máximo goleador de la competición y la referencia sobre la que gira todo el ataque blaugrana.

Lewandowski será titular en el Camp Nou en un once en el que Xavi podrá contar por fin con todos los futbolistas de la plantilla. No hay rastro del temido 'Virus FIFA' tras el Mundial y los culés pondrán toda la carne en el asador para vencer a un «rival difícil» y «bien trabajado». Bellerín y Balde podrían ejercer de laterales, Eric García volverá a la zaga en lugar de Koundé, con menos descanso tras llegar a la final en Qatar, De Jong podría retomar su lugar en la medular y en ataque es donde hay más dudas tras la inesperada disponibilidad del ariete polaco, único futbolista indiscutible en el tridente ofensivo.

No será un partido sencillo para el Barcelona, el derbi catalán nunca lo es. El Espanyol llegará además al Camp Nou con el objetivo de dar la campanada el día de Nochevieja y con la necesidad de hacerlo para no acabar el año inmerso en una crisis deportiva. Los pericos apenas han sumado tres de los últimos quince puntos en juego, no ganan desde el 16 de octubre y una derrota podría hacer que terminaran la jornada en puestos de descenso con apenas 12 puntos. «Queremos un partido de contundencia en las áreas, donde el rival no esté cómodo. Cuando tengamos la pelota debemos ser verticales y profundos», aseguró Diego Martínez en la previa, sabedor de que enfrente tendrá un rival que apostará una vez más por ganar la posesión de balón.

Para tratar de conseguirlo, el técnico vigués no podrá contar con Dani Gómez, que deberá cumplir el primero de los cuatro partidos de sanción por su empujón al árbitro Pizarro Gómez en Copa del Rey. Tampoco, por lesión con Pedrosa, Keidi Baré, Gori y Pol Lozano, baja este de última hora por una distensión en la rodilla. Dichas ausencias condicionarán un once en el que Diego Martínez apostará una vez más por el 4-4-2 y en el que Braithwaite y Joselu serán las amenazas para el Barça al contragolpe.

Dembélé, puntual a la cita

Quién le ha visto y quién le ve. Apenas un año después de tener un pie y medio fuera del club, Ousmane Dembélé se ha convertido por méritos propios en un futbolista ejemplar dentro de la plantilla culé. Los continuos retrasos a la hora de llegar a los entrenamientos, la falta de actitud en los partidos e incluso los problemas en la alimentación han dado paso a todo lo contrario. El Mosquito termina 2022 enchufado y más comprometido que nunca con el proyecto del Barcelona. La última muestra de ello ha sido el regreso dos días antes a la disciplina del equipo después de la disputa del Mundial de Qatar. El galo sabe que es una pieza fundamental y que su participación a buen nivel en el derbi se antoja clave, pese a que finalmente Lewandowski pueda jugar.