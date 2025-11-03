Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
Frenkie de Jong, durante el partido ante el Elche. EP
Análisis

El Barça entrega las llaves a De Jong

El neerlandés atraviesa su mejor momento como azulgrana y es clave para que su equipo no acuse la baja de Pedri

Daniel Panero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:14

Comenta

Frenkie de Jong atraviesa un momento extraño. Mientras el Barcelona se llena de dudas en el juego, vive momentos de zozobra como en el clásico ... o acumula lesionados, él atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Frente al Elche volvió a cuajar un gran partido y fue clave para que los azulgranas se impusieran sin demasiados apuros por 3-1 en el Lluis Companys. Ha crecido exponencialmente en el último año y por primera vez desde que es culé ya nadie duda de su importancia en el equipo. Es el renacimiento de un jugador que parecía estancado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  3. 3 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  4. 4 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  5. 5 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  6. 6 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  7. 7

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  8. 8 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  9. 9 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1
  10. 10 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Barça entrega las llaves a De Jong

El Barça entrega las llaves a De Jong