Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez

El Barcelona tuvo muchos problemas el domingo en el Santiago Bernabéu, pero hay uno que viene de lejos y que se ha convertido en ... un auténtico quebradero de cabeza para Hansi Flick. La marcha de Iñigo Martínez el pasado verano supuso un agujero en la zaga azulgrana que todavía no ha sido resuelto y que se puso en evidencia el peor día posible, ante el eterno rival. Ni Cubarsí con Eric García, ni Cubarsí con Araujo, ni Araujo con Eric García. El Barça sigue sin encontrar una pareja que le permita hacer olvidar el adiós del central vasco.

Y es que Iñigo Martínez fue capital para el Barcelona la pasada temporada y lo fue por muchos motivos. Era un líder en el vestuario, un jugador con un carácter contagioso y un futbolista con un hambre insaciable por lograr muchos de los títulos que le faltaban en su carrera. Ese era el apartado anímico, pero había mucho más. Su veteranía era clave en el orden táctico del equipo de Flick y era el encargado de tirar la línea del fuera de juego, esa táctica que tanto rédito le dio el pasado año al Barça y que fue clave precisamente en el 0-4 con el que tomaron el Santiago Bernabéu en la primera vuelta.

Ese día, el Barça asombró al mundo dejando al eterno rival frustrado con hasta doce fueras de juego que quedaron ejemplificados en un Kylian Mbappé incapaz de hacer daño a los culés. Iñigo Martínez lideró a ese equipo y ya no soltó el mando a lo largo de toda la temporada. Koundé, Cubarsí y Balde mejoraron a la vez que él fue capaz de vivir una segunda juventud y dejar prendado a Flick, que le convirtió en una extensión suya sobre el terreno de juego. Por eso, el técnico lamentó profundamente su marcha a Arabia Saudí. «No estoy contento de que se vaya porque es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas y fuerza. Era muy importante para el resto de jugadores», declaró el alemán.

Una pieza clave

Desde ese día, Flick ha tocado varias teclas buscando la manera de que el equipo no se resienta tras el adiós del central vasco. Probó con Gerard Martín para tener un zurdo en ese perfil, lo hizo con Cubarsí cambiando de zona y también con Christensen, Araujo y Eric García, el futbolista que actuó en esa demarcación en el clásico. Ninguna fórmula ha logrado que el Barcelona tenga esa salida limpia de pelota que tenía con Iñigo Martínez, un jugador capaz de romper líneas en conducción y de hacer cambios de orientación, y tampoco ninguno ha sido capaz de mantener la eficacia de la línea del fuera de juego.

Ante el Real Madrid fue tan solo un día más. Mbappé se benefició de una circunstancia que ya quedó en evidencia ante el Paris Saint-Germain y, sobre todo, contra un Girona que hizo saltar todas las alarmas con varios mano a mano en los que Szczesny tuvo que salvar los muebles. El Barça ataca peor, presiona peor tras pérdida y queda mucho más expuesto y con una defensa que no es la de hace un año. La salida de Iñigo Martínez, a coste cero, ha debilitado a un grupo que se resiente y que sigue buscando la fórmula para volver a tener solidez. Y es que, tal y como reconoció Iñigo Martínez en su primera entrevista tras fichar por el Al Nassr, «para Flick era una pieza clave». Esa pieza todavía no ha sido repuesta y el Barça sigue pagando las consecuencias partido tras partido.