Iñigo Martínez celebra un gol con la camiseta del Barça. Enric Fontcuberta (Efe)
Al Barça todavía le duele Iñigo Martínez

Flick sigue sin encontrar una pareja que haga olvidar la salida del central zurdo y lo pagó caro en el Santiago Bernabéu

Daniel Panero

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El Barcelona tuvo muchos problemas el domingo en el Santiago Bernabéu, pero hay uno que viene de lejos y que se ha convertido en ... un auténtico quebradero de cabeza para Hansi Flick. La marcha de Iñigo Martínez el pasado verano supuso un agujero en la zaga azulgrana que todavía no ha sido resuelto y que se puso en evidencia el peor día posible, ante el eterno rival. Ni Cubarsí con Eric García, ni Cubarsí con Araujo, ni Araujo con Eric García. El Barça sigue sin encontrar una pareja que le permita hacer olvidar el adiós del central vasco.

