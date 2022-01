El Barça cambia de 'Luuk'

Hay momentos que son determinantes en la vida de las personas y los hay también que lo son en la vida de los equipos. El Barcelona llegó a Mallorca en un estado crítico, con 17 bajas y con la posibilidad de ahondar en una crisis de largo recorrido. Todo parecía en contra y, sin embargo, salió de allí más fuerte y con un nuevo delantero centro. Los de Xavi ganaron un partido que es oro para la moral de un grupo que estuvo tocado durante la primera mitad de la temporada y en el que ahora aparecen brotes verdes. Luuk de Jong, autor del único gol del partido, y Ter Stegen, con una parada salvadora en la recta final, son la muestra de que la tendencia ha cambiado en Can Barça.

Minuto 92 en Son Moix. Jaume Costa recibe un centro lateral y fusila a Ter Stegen. El meta alemán se estira, hace de acero su brazo robótico y salva los muebles en una jugada que resume a la perfección la importancia de los detalles para el Barça esta temporada. Hace apenas un mes la misma jugada acababa en las redes y la bola de nieve en forma de crisis se iba haciendo cada vez más y más grande. Esa bola destruía a su paso la moral de un equipo instalado en el «esto es lo que hay» y atenazaba un estilo que por momentos no se reconocía sobre el césped del Camp Nou.

Hoy ese estilo que tanto sembraron técnicos como Johan Cruyff o Pep Guardiola ha regresado con presión alta y el juego de toque, pero ha añadido un registro que en los últimos meses se había perdido, el saber sufrir. El Barça está haciéndose más fuerte a base de golpes. Las continuas lesiones y los contratiempos en forma de resultados han endurecido a un equipo que no renuncia a su sello de identidad pero que suma poco a poco registros para ser menos vulnerable ante los arreones rivales y más dañino en área contraria.

Uno de esos elementos nuevos es, sin duda, Luuk de Jong. El delantero neerlandés fue titular en Mallorca por exigencias del guion y demostró que tiene recursos suficientes para dar al Barcelona variantes útiles en ataque. En la primera mitad fue el eje de ataque de un equipo que supo cambiar de registro para alternar el juego de posición con centros laterales con los que aprovechar la potencia de su nuevo ariete. El ex del Sevilla lo agradeció con dos balones a la madera, uno tras una perfecta chilena, y con un gol de cabeza en el que Manolo Reina, ahora yerran los porteros rivales, pudo hacer más. «Es un profesional de la hostia. Estoy contento con él. Claro que contemplo que se quede, hoy nos ha sido útil. Es un ejemplo para todos», afirmó Xavi al ser preguntado por el neerlandés.

Luuk de Jong es un ejemplo de redención en Can Barça y también lo es Ter Stegen. El meta alemán ha sido objeto de numerosas críticas desde que comenzara la temporada y ante el Mallorca logró por fin erigirse como protagonista. Su mano en el minuto 92 selló un triunfo que sabe a gloria y que permite a su equipo terminar con la portería imbatida después de siete partidos consecutivos encajando goles y sumar tres puntos a domicilio, una de las asignaturas pendientes de los culés este curso.

Ferran Torres, «al final de la recuperación»

El Barça progresa adecuadamente a la espera de recuperar a todos los efectivos que tiene en la enfermería. Uno de ellos es Ferran Torres. El atacante valenciano fue presentado este lunes en el Camp Nou y asegura que ya falta poco para dejar atrás sus problemas en el pie derecho. «Me encuentro muy bien. Estoy al final de la recuperación haciendo entrenamientos individuales al cien por cien y espero estar jugando en menos de dos semanas», afirmó.

Ferran Torres, junto a Joan Laporta, durante su presentación como nuevo jugador del Barça. / Alejandro García (Efe)

Ferran Torres llega al Barcelona con la «ilusión de un chico» y después de haber jugado con técnicos como Luis Enrique o Pep Guardiola, entrenadores con ADN culé al igual que Xavi. «Son de los mejores del mundo, con un estilo parecido. He aprendido mucho de ellos aprovechando la polivalencia. Me puede ayudar haber tenido a estos entrenadores. Así me costará menos adaptarme», sentenció.

El nuevo jugador culé cumple el «sueño de jugar en el Barça, el mejor equipo del mundo». Ferran tuvo claro desde que supo el interés blaugrana que quería llegar a la ciudad condal. «En la selección, hice un partido bueno contra Italia y Mateu llamó a mi representante. Me dijo que el Barça me quería y le dije que quería venir sí o sí. El City es uno de los mejores clubes, pero soy ambicioso y quería venir al Barça para devolver al equipo al sitio que se merece. Es un bloque muy unido y con mucha alegría», concluyó.