El Barça pretende lamerse las heridas ante el Cádiz

La Europa League ya es historia para el Barcelona. El conjunto que dirige Xavi pretende pasar página tras la eliminación ante el Eintracht frente a un Cádiz que aterriza en el Camp Nou con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que le permitan salir de los puestos de descenso. Los culés se agarran a una Liga en la que solo les vale ganar todo y esperar a que el Real Madrid se deje puntos.

«El Cádiz será un rival duro, creo que con Sergio han mejorado mucho. Quedan ocho finales otra vez y como mínimo tenemos que estar en la Champions», afirmó Xavi en la rueda prensa previa al choque. El técnico de Tarrasa en consciente de que el pinchazo en la Europa League ha hecho dudar a los suyos y un triunfo ante los gaditanos es vital para retomar la buena dinámica y alejar a seis puntos la distancia con el Betis, equipo que en este momento es quinto y marca la zona roja para los culés.

Para lograr un triunfo balsámico ante el Cádiz, Xavi no podrá contar con varios de sus futbolistas capitales en el once. Pedri sufrió ante el Eintracht una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda y dijo prácticamente adiós a lo que resta de temporada. Su baja se une a las de los lesionados Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Umtiti, además de la de Ronald Araujo, que no podrá ser de la partida por acumulación de amonestaciones. El puesto del central uruguayo tampoco lo podrá ocupar Gerard Piqué, todavía afectado por las molestias que arrastra desde hace varias semanas.

Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi podría dar descanso a varios futbolistas pensando en la difícil salida que los culés tienen el jueves frente a la Real Sociedad en Anoeta. Sergio Busquets es el que más minutos ha disputado en lo que va de año, por lo que Nico podría ser de la partida en una medular con Frenkie de Jong y Gavi, titular ante la ausencia de Pedri. En ataque también podría haber novedades con la entrada de Adama Traoré o Memphis Depay en lugar de uno de los tres habituales del tridente blaugrana.

No será un partido sencillo para el Barcelona. El Cádiz tiene por delante siete finales para lograr la permanencia en la máxima categoría y ha viajado a la ciudad condal dispuesto a dar la campanada. El conjunto que dirige Sergio ha vivido una de cal y otra de arena en los últimos partidos pero ha logrado sacar adelante encuentros difíciles como la victoria ante el Villarreal en casa o el empate en Mestalla frente al Valencia. Esos encuentros son el espejo en el que se mira un equipo que no podrá contar con Rubén Alcaraz por sanción ni con Iza, Haroyán y Florín por lesión.