Bellingham y Raphinha se apuntan al clásico

«Hola, amigos del Telediario. Soy Jude Bellingham y estaré en el clásico». Con estas palabras aliviaba las preocupaciones del madridismo el jugador de moda en Europa a dos días del duelo de máxima rivalidad del fútbol español. El centrocampista del Real Madrid se puso este jueves en manos de los fisioterapeutas para mimar ese aductor izquierdo que disparó todas las alarmas el martes en el Estadio Municipal de Braga y concedió una entrevista a TVE que traslada calma a la parroquia blanca: el '5' disputará su primer clásico el sábado en Montjuïc, salvo sorpresa de última hora.

La presencia del máximo realizador en lo que va de Liga era la principal duda en el once de Carlo Ancelotti para un partido en el que el Real Madrid pondrá en juego el liderato del campeonato doméstico frente a su gran rival histórico y ha quedado finalmente despejada. Bellingham liderará al conjunto de Chamartín en el Estadio Olímpico Lluis Companys, donde tratará de dejar su sello y mantener la extraordinaria racha que le ha llevado a firmar once goles en sus doce primeros partidos vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Bellingham dio el susto al retirarse en el minuto 89 del partido que midió el martes al Real Madrid con el Braga en tierras lusas. El británico sintió molestias en la ingle y se tiró en un par de ocasiones al suelo antes de ser relevado por Lucas Vázquez. Sin embargo, Ancelotti restó importancia poco después a los problemas del ex del Borussia Dortmund al señalar que solo estaba cargado a causa del estado del terreno de juego. Con todo, faltaba ver cómo evolucionaba la dolencia del jugador nacido en Stourbridge y las sensaciones son positivas.

La intención del Real Madrid es que Bellingham participe en el entrenamiento del viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y, si no hay ningún contratiempo de última hora, viajará a la Ciudad Condal para ser de la partida el sábado a las 16:15 horas en Montjuïc.

Ancelotti recuperará para ese duelo a Joselu, baja de última hora en Braga a causa de un proceso gripal del que el gallego ya está recuperado. De esta forma, el técnico de Reggiolo dispondrá de una bala más para un ataque que volverá a pasar por las figuras de Rodrygo, Vinicius y Bellingham. Quienes no viajarán a Barcelona serán Ceballos, que sigue recuperándose de la lesión muscular que sufrió en el cuádriceps, y Arda Güler, restablecido ya de su última lesión pero al que Ancelotti ha preparado una especie de minipretemporada para que alcance la forma.

Lewandowski y De Jong, entre algodones

En el bando azulgrana, la buena noticia la puso Raphinha. El extremo brasileño se ejercitó esta mañana con sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y Xavi Hernández podrá contar con él para el choque ante el Real Madrid, al igual que sucederá con Joao Félix, quien sufrió un golpe en la cadera durante el pleito que enfrentó el miércoles al Barça con el Shakhtar Donetsk en la Champions que no reviste mayor importancia. El portugués se retiró del terreno de juego por precaución, pero también ha confirmado su presencia en el clásico. De esta forma, Xavi Hernández ve cómo se aligera un tanto la enfermería culé, en la que permanecían hasta seis futbolistas de la primera plantilla.

Sin embargo, Lewandowski, y De Jong no han podido incorporarse aún a la dinámica de grupo y su presencia el sábado en Montjuïc sigue siendo incierta, mientras que Koundé, Sergi Roberto y Pedri están completamente descartados. Lewandowski sufrió una lesión de tobillo en el partido de Champions disputado ante el Oporto el pasado 4 de octubre y, aunque las sensaciones de los últimos días son buenas, no se quieren correr riesgos con el ariete. Lo mismo sucede con Frenkie de Jong, quien no juega desde el pasado 23 de septiembre a causa de una sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho y tiene complicada su presencia en el clásico.