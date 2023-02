El Barça desconfía del Sevilla

El Barcelona se mide este domingo a un rival engañoso. El conjunto que dirige Xavi juega frente a un Sevilla que ha sufrido un auténtico calvario desde que empezara la temporada y que sigue en la mitad baja de la clasificación, pero que en los dos últimos partidos ha empezado a ver la luz. Los culés buscarán tres puntos que les permitan mantener distancia en el liderato y empezar con buen pie una segunda vuelta que comienzan con 50 unidades en el zurrón y con unas sensaciones inmejorables.

«Tenemos delante un rival complicado, a pesar de la situación en la clasificación. Es un equipo rebelde y que tiene jugadores con experiencia. Estamos en un buen estado de forma, pero debemos pasar el examen con buena nota», advirtió Xavi en la previa. El técnico de Tarrasa no se fía del equipo hispalense y sabe de la importancia de empezar la segunda vuelta con el ritmo de victorias que los suyos tuvieron en el mes de enero.

A este duelo el Barcelona llega con la moral por las nubes. El equipo azulgrana firmó el pasado fin de semana una nueva victoria en uno de los campos más complicados del campeonato como es el Benito Villamarín y suma ya nueve triunfos consecutivos entre Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Los culés han encontrado en este tramo de la temporada su mejor versión y han sabido mantener la solidez defensiva, con solo siete goles encajados en toda la primera vuelta, y la contundencia en ataque gracias a la eficacia de los Lewandowski, Raphinha o incluso Pedri, uno de los más prolíficos este curso de cara a la portería rival.

Para mantener esa inercia positiva, Xavi tendrá que confeccionar un once en el que no podrá estar Ousmane Dembélé. El galo ya se perdió el partido ante el Betis por una lesión muscular en el cuádriceps y será la única baja de un grupo que podría regresar al 4-3-3 para dar descanso a futbolistas en la medular. Esta posibilidad, sobre la que Xavi no quiso dar pistas en rueda de prensa, abriría las puertas de la titularidad a Raphinha, Ansu Fati o Ferran Torres. Dos de ellos acompañarían en la punta de lanza de Robert Lewandowski, único indiscutible en ataque.

Un rival con brotes verdes

Enfrente estará un rival que ha vivido una primera vuelta de pesadilla, pero que poco a poco empieza a encontrar motivos para la esperanza. El Sevilla ha estado en puestos de descenso durante varias jornadas, ha sumado solo cinco victorias en 19 partidos y ha mostrado por momentos sensaciones de ser un equipo capaz de perder la categoría.

Toda esa dinámica se ha empezado a dar la vuelta en dos jornadas balsámicas para los andaluces en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los de Sampaoli llegan al Camp Nou con brotes verdes después de vencer al Cádiz y al Elche ante su público en dos encuentros en los que han dejado la portería a cero. «Estamos creciendo colectivamente, pero tenemos que saber que el camino de mejoría es muy largo todavía», aseguró el técnico argentino tras el último triunfo.

Ese camino pasa también por sumar puntos a domicilio. El Sevilla no gana fuera de casa desde octubre y buscará hacerlo pese a las bajas por lesión de Corona, Marcao, Jesús Navas, Alex Telles y Dmitrovic. Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Sampaoli podría repetir la línea de cinco defensas y en el que no estarán, salvo sorpresa, Gueye y Bryan Gil, flamantes refuerzos del final de mercado.