El Barça, entre algodones

El Barcelona acusó este jueves ante la Real Sociedad la acumulación de partidos y terminó el encuentro entre algodones. El conjunto que dirige Xavi se impuso por 0-1 en un choque en el que fue de más a menos por un bajón en el apartado físico y vio como varios de sus futbolistas tuvieron que retirarse con molestias. Gerard Piqué, Dani Alves, Jordi Alba y Ronald Araujo fueron atendidos y evidenciaron la fatiga de un grupo que ha realizado un sobreesfuerzo en lo que se lleva disputado de año. Los culés están al límite y la zaga es la primera fila en resquebrajarse.

«Jordi, Ronald, Piqué... estamos sufriendo mucho. Tenemos mucha fatiga y el calendario es exigente. Intento presionar los 90 minutos arriba y estamos sufriendo, es una realidad. Es un cambio de modelo de juego y físicamente se nota, sobre todo en la defensa, el esfuerzo es espectacular. Acaban fundidos», afirmó Xavi en la rueda de prensa a la conclusión de un partido en el que utilizó las tres ventanas de cambios para hacer modificaciones por lesión. Ronald Araujo, Dani Alves y Gerard Piqué tuvieron que ser retirados en un equipo que con el correr de los minutos se vio superado por momentos por la exuberancia física de un rival más descansado.

Y es que la realidad del Barça es la de un equipo que viene de vivir una auténtica maratón de partidos en los últimos meses. Desde que comenzara el 2022 los culés han elevado sus prestaciones y lo han hecho disputando 23 encuentros en apenas 110 días, o lo que es lo mismo, han jugado cada 4´78 días, una media que es todavía más baja para los futbolistas internacionales. Ese ritmo pesó este jueves en las piernas de unos jugadores a los que les faltó la frescura de días anteriores y que se tuvieron que adaptar, con éxito, a un guion de partido en el que tocaba sufrir.

La línea del equipo que más sufrió fue la defensa. Gerard Piqué lleva varias semanas con dolores musculares y ante la Real Sociedad jugó muchos minutos tocado dada la importancia del choque. «Lleva dos o tres meses compitiendo con molestias», afirmó Xavi en la rueda de prensa. El central catalán tuvo que ser sustituido en el minuto 82, cuando ya no pudo aguantar más. No fue el único contratiempo en una zaga en la que no se libró nadie. Ronald Araujo hizo saltar las alarmas al llevarse la mano a la rodilla derecha pero las pruebas que se le realizaron este viernes descartaron una lesión de gravedad, un caso similar al de Jordi Alba que «jugó con rampas desde el minuto 60» o el de Dani Alves, que tuvo que ser sustituido por Dest tras una entrada de su excompañero Rafinha.

Los lesionados que vuelven

Los futbolistas que no pudieron acabar el encuentro ante la Real Sociedad no son los únicos que están entre algodones en Can Barça, también lo están los que abandonan la enfermería. Es el caso de Sergi Roberto, Samuel Umtiti y Ansu Fati, tres jugadores que todavía no tienen el alta médica pero que completaron la sesión de entrenamiento de este viernes junto al resto de sus compañeros y que ya se preparan para regresar lo antes posible. Desde el club culé no se quiere forzar con ninguno de ellos y menos aún con el joven atacante de 19 años que podría volver para el compromiso frente al Mallorca de la próxima semana.