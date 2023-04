Baena se revuelve contra Valverde: «Hay mentiras que duelen más que los golpes»

El enfrentamiento entre Fede Valverde y Álex Baena sigue sumando capítulos. Dos días después de que el jugador del Real Madrid propinase un puñetazo en el pómulo izquierdo al futbolista del Villarreal una vez que había finalizado el duelo que mantuvieron sus equipos en el Santiago Bernabéu, el centrocampista nacido en Roquetas de Mar ha emitido un comunicado en el que rechaza la versión de los hechos aportada por el entorno del uruguayo, asegura que ha recibido amenazas e insultos a través de las redes sociales y recalca que el asunto está en manos de la justicia.

«El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid», señala Baena en una nota en la que recuerda que tras ese episodio salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por el entorno de Valverde en las que se sostenía que el origen de la disputa radicaba en que el almeriense había «deseado el dolor de un familiar» del charrúa.

Baena incide en que desde entonces, «no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos» que se le imputan. «Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes», argumenta el centrocampista del conjunto 'groguet', que reitera el daño «irreparable e injustificable» que se le está causando a su familia y revela que ha recibido «amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte» a sus seres más cercanos.

«En el día de ayer denuncié el caso ante la Policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo. Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos», remacha Baena.

El entorno de Valverde arguye que Baena le dijo al charrúa «llora ahora que tu hijo no va a nacer» durante el choque de Copa del Rey que midió el 19 de enero a Villarreal y Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. Esas palabras habrían sido la génesis del enfrentamiento que mantuvieron en el parking del Santiago Bernabéu poco después de que acabase el partido del pasado sábado correspondiente a la vigesimoctava jornada de Liga. Sin embargo, Baena rechaza esa versión y presentó una denuncia ante la Policía contra Valverde, una decisión en la que su club le apoya pese a descartar de antemano cualquier actuación por su cuenta.

Antiviolencia entrará de oficio

De esta manera la resolución del caso se centra ahora en la vía penal, ya que al ocurrir la agresión lejos del terreno de juego el acta del colegiado del partido, el castellano-manchego Alberola Rojas, no recoge nada al respecto. Eso no significa que no pueda haber una sanción deportiva contra Valverde.

La Comisión Nacional Antiviolencia tiene previsto reunirse el próximo lunes y entrará de oficio una vez reciba la denuncia efectuada por Baena ante la Policía Nacional. Antiviolencia podría elevar entonces el asunto a la Federación Española de Fútbol (FEF) para que sea el Comité de Competición el que decida la sanción a Valverde o imponer ella misma el castigo que contempla la Ley del Deporte para estos casos, cuya horquilla va de uno a seis meses de prohibición de acceso a recintos deportivos para el agresor.