El Barça busca un golpe de efecto ante el Athletic

El Barça tiene este domingo un partido de apretar los dientes. El equipo azulgrana regresa tras el parón por compromisos internacionales con la necesidad de conseguir tres puntos que le permitan seguir la estela del liderato. Deberá hacerlo con hasta seis bajas de jugadores importantes, en casa y frente a un Athletic que se ha convertido por derecho propio en uno de los rivales a batir en este inicio de temporada. Ganar es un golpe de efecto; perder un duro mazazo en este inicio liguero.

«Es un partido difícil. El Athletic está haciendo un gran arranque, físicamente es un bloque bien dotado. Valverde es valiente, hace una presión muy alta y está en un buen momento, a excepción del derbi. Tenemos bajas, pero no es una excusa. Necesitamos a nuestra gente», reclamó el viernes Xavi Hernández. El técnico del Barcelona es consciente de la complicada empresa que tendrá este domingo si quiere recuperar la buena trayectoria que los suyos han llevado en las últimas jornadas hasta el pinchazo en Granada.

Y es que el Barça llega al duelo ante el Athletic tras un parón de selecciones que le vino como anillo al dedo. Los azulgranas comenzaron a acusar en Los Cármenes el desgaste de la aglomeración de encuentros y la ausencia de jugadores en un partido en el que firmaron un comienzo de choque nefasto y en el que terminaron recurriendo una vez más a la épica y empatando en los últimos instantes con un gol de Sergi Roberto, improvisado héroe de la noche nazarí. El empate dejó un sabor de boca agridulce y la sensación de que no hay ni rastro de aquel equipo sólido que ganaba partidos por la mínima, pero que sí que hay un grupo con la actitud necesaria para reponerse a las adversidades.

Precisamente a esa resistencia ante los golpes se acoge un Barça que ha llegado al fin de semana previo al clásico con el equipo en cuadro. Xavi no podrá contar por lesión con Jules Koundé, Pedri, Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Robert Lewandowski ni Raphinha, seis bajas importantes entre las que finalmente no están Balde y Lamine Yamal, ya recuperados de los problemas físicos que han arrastrado las últimas dos semanas. Ellos pueden ser la gran novedad en un once en el que Xavi tendrá que tirar de todo lo que tiene. El Athletic no permite experimentos y el entrenador del Barça pondrá en liza un once con Araujo y Christensen en la zaga, Balde en el carril zurdo, medular para Oriol Romeu, Gavi y Gündogan y punta de lanza para Joao Félix, Lamine Yamal y Ferran Torres, falso 9 una vez más. No hay más tela que cortar.

Un rival al alza

Enfrente estará un equipo que atraviesa un momento dulce. El Athletic ha encontrado de la mano de Ernesto Valverde un modelo de juego que seguir a pies juntillas y día tras día aparecen más futbolistas que elevan sus prestaciones dentro de ese modelo. Los hermanos Williams, Sancet y compañía han firmado un gran inicio de Liga, ya suman 17 puntos y jugarán en Montjuic con la idea en mente de acercarse a los puestos de Liga de Campeones, un lugar de privilegio al que quizá este curso puedan, quién sabe, optar.

Para dar un golpe ante el campeón, Valverde podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Yeray Álvarez, operado el miércoles de su aductor derecho. Es la única baja segura de un Athletic que llega con Nico Williams y Vesga entre algodones por diferentes problemas físicos.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde, Oriol Romeu, Gavi, Gündogan, Lamine Yamal, Ferran Torres y Joao Félix.

Athletic: Unai Simón, De Marcos, Paredes, Vivian, Yuri, Dani García, Vesga, Sancet, Iñaki Williams, Guruzeta y Berenguer.

Árbitro: Martínez Munuera (Madrileño).

Estadio y horario: Lluis Companys. 21:00 h. (Dazn).