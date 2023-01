Simeone reclama el apoyo de la afición para derrotar al Valladolid

Diego Pablo Simeone reclamó este viernes a la afición del Metropolitano su apoyo al Atlético para derrotar este sábado en la Liga al Valladolid, «porque el equipo está cansado, jugando cada tres días, y está haciendo un esfuerzo grande». «Espero que la gente esté cerca del equipo, porque necesitamos la fuerza de nuestra gente», insistió el técnico argentino, horas antes de comparar al nuevo fichaje rojiblanco, Memphis Depay, con Diego Costa, pese a que el ya exjugador neerlandés del Barça no es un delantero centro puro.

«Memphis puede jugar de primer o segundo punta. Lo veo bastante parecido a Costa, que empezó como segundo punta por fuera pero al final terminó jugando de delantero, porque es fuerte y define bien. Memphis lo ha demostrado, sobre todo en su etapa en Francia (en el Olympique de Lyon), y la semana pasada en el Barcelona no tuvo malos números», destacó Simeone.

«Costa es un gran jugador y tuvo mucho éxito aquí, pero creo que somos diferentes jugadores. A mí no me gusta mucho que me comparen, porque cada uno tiene el derecho de ser su propio jugador. Me gusta que Costa tenía un gran espíritu luchador y en eso es una buena comparación», zanjó el propio Memphis Depay durante su presentación oficial en el estadio en el que el Atlético recibirá al Valladolid.

El espejo de Almería

Tras asegurarse en el Ciutat de València ante el Levante la clasificación para los cuartos de Copa, el Atlético se enfrenta a un Valladolid que tras cuatro derrotas consecutivas está a un solo punto del descenso a Segunda. «El Valladolid propone un juego muy claro y definido, con mucha gente ofensivamente, pero los resultados no le están acompañando», advirtió Simeone, que desea que el Atlético se acerque «en gran parte al partido que se hizo contra el Almería, porque cuando el equipo juega, juega bien, y cuando ataca tiene situaciones importantes».

Con el precedente más cercano del duelo copero frente al Levante, el entrenador rojiblanco reconoció que durante la primera parte el Atlético «jugó mal» y tan pésimo fútbol no puede repetirse contra el Valladolid. «No jugábamos al fútbol, intentando demostrar la capacidad y jerarquía que tienen estos jugadores», lamentó en alusión al choque de octavos de Copa que el Atlético solventó con goles de Morata y de Llorente, en el tiempo añadido.