El Atlético pica piedra para asaltar el Coliseum

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

El Atlético reafirma su racha. Tras un comienzo lleno de dudas, los del Cholo Simeone suman su quinta victoria consecutiva en Liga, metiendo una marcha más para seguir su persecución al líder. El conjunto colchonero asaltó el Coliseum en un partido durísimo, con un Koke eterno, que alcanzó su partido 700 como rojiblanco, para tomarse la revancha de la derrota de la temporada pasada que inició el final de todas las posibilidades de levantar un título.

El Getafe, un rival siempre complicado que pone contra las cuerdas a cualquier equipo con los milagros de su director de orquesta José Bordalás, claudicó en los últimos instantes ante un Atlético más efectivo que brillante y que lo intentó de todas las maneras hasta que finalmente logró el tanto de la victoria con un gol en propia puerta de Domingos Duarte. Los del Cholo siguen sin saber lo que significa empezar perdiendo un partido tras las primeras trece jornadas de Liga, un dato para seguir metiendo presión a Real Madrid y Barcelona.

El miniderbi llegaba tras un parón de selecciones, en donde el habitual 'virus FIFA' había hecho estragos en el conjunto colchonero con las bajas de Oblak y Giuliano Simeone, que finalmente se cayó de la convocatoria por lesión. Además, el duelo servía como antesala a un nuevo duelo de Champions frente al Inter. Por ello, el Cholo tiró de creatividad para reestructurar un once con varias novedades. Musso suplió la importante baja en la portería, Lenglet formó pareja con Giménez en la zaga, Marcos Llorente adelantó su posición con Molina en el lateral y Baena fue el escudero de Julián Álvarez en el ataque. Por su parte, Bordalás salía con su equipo más reconocible.

Getafe: Soria, Juan Iglesias (Juanmi, min. 86) Djené, Abqar (Femenía, min.64), Domingos Duarte, Diego Rico, Mario Martín (Sancris, min. 86), Arambarri, Milla (Muñoz, min.90), Liso (Coba, min.64) y Mayoral. 0 - 1 Atlético: Musso, Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri (Hancko, min. 69), Llorente (Griezmann, min. 14), Barrios, Koke (Sorloth, min. 59), Nico (Gallagher, min. 69), Baena y Julián Alvarez (Raspadori, min. 59). Gol: 0-1: min. 82, Duarte en propia puerta.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité balear). Amonestó a Abqar, Julián Álvarez, Giménez, Mario Martín, Simeone y Musso

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga, disputado en el Coliseum.

El duelo arrancó con un ritmo frenético. Ambos equipos salieron con una intensidad muy alta mientras se sucedían los golpes en busca de hacerse dueños del partido. La primera gran ocasión no tardó en llegar. En un despiste de la zaga azulona, Koke puso un excelente balón al área que encontró a Nico, solo en el segundo palo, pero el argentino con todo a placer se topó hasta en dos ocasiones con un gigante David Soria. Tras esta acción, llegó el primer inconveniente para Simeone, teniendo que sustituir al incansable Llorente, dando entrada a Griezmann y reajustando el dibujo táctico.

Se sentía más cómodo el Getafe, que conseguía imponer su ritmo, mientras que el Atlético no terminaba de dar con la tecla para abrir el sólido bloque que planteaba el equipo de Bordalás. Con el paso de los minutos, la intensidad inicial se fue reduciendo, hasta el punto en el que ambos equipos se conformaron con el empate inicial al final de la primera mitad, sin llegar a intimidar ninguna de las dos porterías.

Arreón final

Tras el paso por vestuarios, los del Cholo salieron al segundo acto con la idea de cambiar las malas sensaciones con las que habían acabado. Pero era el Getafe el que conseguía imponer su ritmo, lo que hizo que el entrenador argentino no tardara en mover el árbol dando entrada a Raspadori y Sorloth por Koke y un Julián que no se encontró cómodo en ningún momento. Sin embargo, la más clara llegó para el conjunto azulón. Tras un saque de esquina, Arambarri se encontró un balón cómodo, pero cuando su disparo iba directo a la red apareció Nico para evitarlo.

Seguía sin gustarle al Cholo lo que veía sobre el campo y agotó los cambios con Gallagher y Hancko en busca de revertir el atasco. Dio un paso adelante el Atlético, pero de nuevo Soria sacó una extraordinaria mano para responder a un disparo de Raspadori. Insistía el conjunto colchonero en busca de romper el empate inicial. Tras un precioso centro de Baena, el balón le llegó al extremo italiano, que devolvió la pelota al corazón del área, donde Duarte no acertó en el despeje haciendo el primero en propia puerta. Premio final para los rojiblancos, que consiguieron llevarse una victoria muy trabajada del Coliseum que cerca estuvo de amargar Arambarri en la última jugada, pero su disparo se estampó en la madera.