El Atlético, «muy indignado», clama contra los arbitrajes en el Bernabéu

«Nada nuevo en el Bernabéu», lanzó tras el empate en el derbi el Atlético a través de su cuenta oficial de Twitter, donde el club rojiblanco también quiso publicar una fotografía del expulsado Ángel Correa con las heridas que el argentino sufrió ante el Real Madrid. «Así está la pierna de nuestro 'agresor'. Seguimos sin novedades en el Bernabéu», añadió en la red social el 'community manager' del Atlético, que está «muy indignado» con los arbitrajes en el Bernabéu ante el Real Madrid. El club rojiblanco clama contra las decisiones de los colegiados en el estadio del eterno rival y ha decidido alzar con fuerza la voz reclamando «respeto» al estamento arbitral.

El 'team manager' y portavoz del Atlético, Tomás Reñones, Diego Pablo Simeone y todos los jugadores que fueron preguntados por la polémica expulsión de Correa por dar un codazo a Antonio Rúdiger se quejaron públicamente de la roja al argentino y los supuestos favores al Real Madrid cuando se enfrenta al Atlético. Según el árbitro del derbi, Gil Manzano, Correa fue expulsado «por golpear con el codo a un adversario sin estar el balón en juego».

«Contacto no es un golpe. Rüdiger mide 1,94 y después se levantó. Puede ser amarilla, pero si se echa a jugadores por eso no quedarían jugadores en el campo. El arbitraje no jugó a favor nuestra. Lo entendemos. Es normal. Está siendo normal y estaría bueno que pudiéramos competir todos de la misma manera», proclamó Simeone. «Tenemos que ayudar, y si podemos todo va a ser mejor para todos. Cada vez que venimos acá no nos toca a favor», añadió el técnico del Atlético con una sonrisa irónica, antes de reflejar que «el VAR expone mucho más los errores» y también recordó lo ocurrido la noche del viernes durante el partido entre el Elche y el Betis.

«Los jugadores están bastante indignados. Deberíamos reflexionar y pedimos el estamento arbitral que estas cosas no sucedan. Pedimos respeto y tener las armas suficiente para dignamente poder luchar», comentó Tomás Reñones, después de que el Atlético haya sufrido tres expulsiones en tres derbis durante la presente temporada y se sienta siempre perjudicado por el extremeño Gil Manzano.

«Estamos cansados»

«No ha lugar con la expulsión de Correa, pero no es ninguna sorpresa. Se está convirtiendo en costumbre con este colegiado. Lo malo es que se convierta en algo natural», añadió el exfutbolista colchonero, después de que el Atlético se quejase también hace un mes de que Ceballos no fue expulsado en el derbi de Copa por Soto Grado. El arbitraje del riojano provocó entonces incluso una queja del consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, diciendo que «dejar al Madrid con diez en su estadio son palabras mayores»

Entre los jugadores del Atlético, fue José María Giménez el más contundente para manifestarse sobre los arbitrajes que padece el equipo y, especialmente, frente al Real Madrid. «Estamos cansados de que tengamos que salir perjudicados en situaciones así. A los árbitros no se les deja muy tranquilos, pero a nosotros hay que entendernos. Es lo que da de comer a nuestras familias y están perjudicando. Espero que la gente que lo tenga que hablar lo hable y no seamos nosostros los que hablemos», comentó el defensa uruguayo del conjunto rojiblanco.