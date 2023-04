Un Atlético disparado se mide al peor Rayo de la temporada

Las ráfagas de malos tiempos dieron paso a una primavera con temperaturas más que suaves en el Atlético de Madrid, que está inmerso en uno de los mejores momentos de la temporada después de pasar por alguna que otra tormenta que provocó instantes delicados en el equipo que dirige Diego Pablo Simeone.

El técnico argentino sabe que tiene la clasificación a Champions en el bolsillo y al Madrid a tiro en la lucha por la segunda posición gracias a la paciencia de aquellos que saben esperar en el banquillo una oportunidad. La segunda plaza no parece una utopía a estas alturas. El equipo del Manzanares es el club de las cinco grandes ligas europeas que más goles marca por medio de jugadores suplentes esta temporada. Hasta en catorce ocasiones lo ha hecho algún futbolista que no fue de la partida inicial, y al menos uno de ellos ha visto puerta en seis de los últimos siete encuentros del equipo rojiblanco. El último anotado por Ángel Correa, un especialista para revolucionar los partidos con el que no podrá contar su equipo en el duelo que este domingo les mide ante el Rayo Vallecano en Vallecas. El atacante argentino está en uno de los momentos más duros en lo personal, tras perder a su madre, por lo que no jugará ante los hombres de Iraola, que han desvanecido su ilusión por Europa tras encadenar una racha de siete partidos sin ganar.

La salvación está encarillada para los locales, que no quieren repetir agobios pasados aunque no parece el conjunto colchonero el mejor bálsamo para sus actuales males. La historia y la estadística están en contra de los vallecanos: no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos como local ante el Atlético de Madrid en LaLiga.

Para el derbi Iraola tendrá toda la artillería disponible y podrá alienar su once de gala, en el que está incluido Álvaro García, pieza fundamental para el técnico vasco. Del otro lado, Morata tiene todas las papeletas para ser la punta de lanza de los del Cholo en Vallecas y formar en el once junto a Griezmann tras la baja por lesión de Memphis Depay.