El Atlético pretende «seguir evolucionando» contra el Celta

Después de su goleada a Osasuna en El Sadar (0-3) y del empate frente al Manchester United (1-1) en la ida de octavos de la Champions en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético no tuvo suerte, el vigente campeón de Liga espera «seguir evolucionando y mejorando» y «mantener un juego estable», en su partido contra el Celta en terreno colchonero. Así lo reconoció este viernes Diego Pablo Simeone, para quien los dos últimos partidos del Atlético «han generado solidez y confianza» en un equipo que iba a la deriva y que, tras una tímida recuperación, está luchando por clasificarse para la máxima competición europea.

«Siempre es complicado clasificarse para la Liga de Campeones, porque todos los equipos juegan muy bien y todos los equipos han evolucionado a más y mejor, pero lo más importante es mejorar nosotros. Tenemos que pensar en los 13 partidos que nos quedan y en la Liga, que es lo más importante», reclamó el técnico argentino la víspera de recibir a un Celta que se encuentra en mitad de la tabla, a seis puntos de competición europea, aunque es el tercer equipo menos goleado a domicilio. «El Celta juega muy bien y no me espero otra cosa que un rival duro y con posesiones largas», advirtió Simeone, que no podrá contar con el lesionado Koke frente al conjunto vigués.

«Cuando los resultados no son los deseados hace falta seguridad y contundencia y transmitir tranquilidad», añadió Simeone, para quien el Atlético «empieza a crecer» después de sus numerosos batacazos en la Liga, mientras que el entrenador del Celta, Eduardo Coudet, estima que su equipo «tiene que hacer muchísimas cosas bien para sacar un buen resultado» en un estadio que en la Liga ya ha visto escapar 12 puntos de 36, como consecuencias de dos derrotas y tres empates. Ante un adversario que, al igual que el Levante no se le suele dar bien al Atlético, Simeone advirtió que su equipo «que viene de hacer un esfuerzo muy grande, con muchos chicos que hicieron kilómetros importantes (frente al Manchester United)».

Su homólogo en el Celta, sin embargo, estima que «ponga quien ponga Simeone, tendrá en el campo a un equipo extraordinario». «Mi admiración por Simeone es total. Es el técnico más representativo en el tiempo que tenemos en Argentina en los últimos diez años», alabó Coudet, que al contrario que el Atlético no tiene ninguna baja para afrontar este encuentro correspondiente a la 26ª jornada. En el Celta, es Iago Aspas, máximo goleador de su equipo con 11 goles, la máxima amenaza para el conjunto colchonero, aunque Correa y Luis Suárez suman 20 tantos, con 11 del argentino en la Liga y nueve del uruguayo.