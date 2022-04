El Atlético se juega su sexta victoria consecutiva ante un Alavés hundido

En el regreso de la Liga y, tres días antes de la ida de cuartos de la Champions contra el Manchester City, el Atlético de Madrid se juega este sábado su sexta victoria consecutiva en el campeonato ante un Alavés hundido. Penúltimo en la tabla y a cinco puntos de la salvación, el conjunto que lleva más derrotas en la competición (17 en 29 partidos) y menos goles ha logrado, examina el «crecimiento enorme» como equipo que según Diego Pablo Simeone ha experimentado el Atlético desde el encuentro ante Osasuna (0-3). La notable mejoría de los rojiblancos, que han recuperado su esencia, se ha reflejado no solo en resultados, sino, sobre todo, «en fortaleza defensiva, intensidad, agresividad y compromiso de todo el equipo para recuperar la pelota», tal y como reconoce el técnico del vigente campeón.

Simeone advierte sin embargo que el Atlético tendrá que estar «muy atento» a la presión del Alavés, que espera que los colchoneros acusen el cansancio de sus internacionales en los recientes compromisos de selecciones y tengan también su mente puesta en el cercano duelo de Liga de Campeones. «Llegan en buen momento, aunque es verdad que les pilla entre partidos internacionales y el de Champions y me gustaría que estuvieran pensando en eso y no estuvieran al 100%, pero me imagino que el míster (Simeone) les machacará para que estén a tope contra nosotros», apuntó este viernes el entrenador del Alavés, José Luis Mendilibar, que no oculta que «el Atlético está ahora en una racha buena».

Con las bajas de los sancionados Koke y Correa y del lesionado Héctor Herrera, única ausencia del Atlético por motivos físicos, ya que Simeone recupera a Vrsaljko, Wass y Cunha, el ataque rojiblanco volverá a estar formado por Joao Félix y Griezmann, «que están respondiendo a lo que el equipo necesita», según descata el Cholo. «También tenemos a Luis (Suárez), Cunha y Ángel (Correa) y cualquiera de los cinco puede jugar, pero a día de hoy están muy bien Antoine y Joao», insiste Simeone. El joven delantero portugués tan solo jugó el martes con su selección los últimos minutos del partido contra Macedonia que llevó a los lusos al Mundial y ha regresado sin ningún problema. «Joao está muy bien, contento y comprometido. Está rindiendo y por eso está jugando», zanjó Simeone en alusión al futbolista de mayor talento del equipo, que continúa creciendo y en los últimos partidos ha sido decisivo con sus goles.

Para Mendilibar la situación es bastante más comprometida, con el Alavés amenazado muy seriamente con el descenso a falta de nueve partidos para el final del campeonato y el técnico vizcaíno en la cuerda floja, aunque no piensa en la posibilidad de ser destituido. «Estoy aquí. Por ahora tendrán confianza en mí. Si no no estaría, ¿no?», lanzó este viernes Mendilibar, que reclama a sus jugadores «tener mucha más tranquilidad, ser más maduros en momentos complicados y estar más juntos».