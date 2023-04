Ancelotti: «Mi futuro ya está escrito hasta 2024»

Carlo Ancelotti volvió a expresar su convicción de que seguirá al frente del Real Madrid la próxima temporada, pase lo que pase de aquí a final de curso. «Mi futuro ya está escrito. Hasta 2024 está escrito. Después no lo sé», señaló el italiano en la rueda de prensa previa al partido que medirá a su equipo con el Almería el sábado, correspondiente a la 32ª jornada de Liga.

Un choque complicado frente a un equipo que se juega la permanencia y que el Real Madrid afronta con el objetivo de redimirse, tras la mala imagen que ofrecieron los blancos el martes ante el Girona. »Es un partido que exige mucho más de nosotros porque la versión nuestra en Gerona no fue buena y queremos mostrar nuestra mejor versión mañana», resaltó el técnico.

Ancelotti no podrá contar con Modric para el duelo con el Almería, después de que el croata se perdiese los dos últimos entrenamientos por un problema muscular en los isquios de la pierna izquierda que le hace ser seria duda de cara a la final de la Copa del Rey y también para la ida de semifinales de la Champions. «Ha tenido una pequeña lesión contra el Girona. Está de baja y pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de Copa. Tenemos que evaluarlo. Estamos dolidos, pero esto puede pasar en el fútbol. Ojalá pueda recuperar pronto», apuntó el transalpino, que reconoció que el futbolista que más se asemeja al balcánico dentro de su plantilla es Ceballos, pero incidió en que dispone otras alternativas para reemplazar al '10'. «Tenemos recursos distintos. Medios muy buenos como Camavinga, Tchouaméni, Valverde… Tenemos muchos recursos para suplir a Luka. Lo que no se puede reemplazar es su experiencia en este tipo de partidos, pero tengo medios de altísimo nivel y lo vamos a reemplazar bien», argumentó.

El técnico del Real Madrid salió muy disgustado con el desempeño defensivo de su equipo en Montilivi y expresó su esperanza de que los blancos muestren otra cara frente al Almería. «Creo que lo han entendido y que mañana van a actuar de distinta manera que el partido del Girona», aseveró Ancelotti, que atribuyó lo sucedido en tierras catalanas a un problema puntual de concentración. »No siempre puedes estar a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es un aspecto de concentración y de focalización cuando no tienes el balón. A veces no somos capaces de tener esta concentración en todos los partidos. Es normal porque es un calendario muy exigente. Hay muchos entrenadores que se quejan de esto. Somos humanos. Yo no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera», manifestó el técnico.

Pese a todo, Ancelotti, «optimista por naturaleza», ve «motivado» a su equipo. «Esperamos estos partidos con la máxima ilusión posible porque queremos repetir lo que pasó el año pasado», dijo un técnico que admitió tener una espinita clavada con la Liga. «No siempre hemos sido contundentes, como sí lo hemos sido en la Copa o en la Champions. Pero no es momento de mirar atrás sino de mirar adelante porque nos queda mucho en juego, sea en la Liga peleando todos los partidos, sea en las otras dos competiciones», arguyó el transalpino.

«A Vinicius le dan muchas patadas»

Reconoció Carletto la inquietud que provoca en el vestuario las patadas que recibe Vinicius. «Tenemos esta preocupación con un jugador que está intentando hacer muchos uno contra uno. La única manera de preservar a este tipo de jugadores es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en el césped», subrayó el técnico del Real Madrid, que diferenció entre el factor puramente deportivo y el ambiental en el caso del futbolista brasileño. «Hay dos temas: el tema del campo y el del fuera del campo. El tema fuera del campo es muy malo para la sociedad, el del racismo. Otra cosa es lo que pasa en el campo. Los jugadores de hoy están más tutelados que antes, sobre todo por la tele. Pero es evidente que a Vinicius le dan muchas patadas. En el pasado también se las daban a Maradona o Pelé. La suerte que tenemos es que Vinicius tiene una estructura tan fuerte que hasta ahora no ha tenido lesiones. Ojalá pueda seguir así», acotó Ancelotti.

Enfatizó, por último, que todavía no piensan en las semifinales de la Champions, si bien recalcó que el Manchester City «no tiene secretos porque tienen un equipazo que está en una buena dinámica con jugadores como De Bruyne, Gündogan o Rodri y un entrenador fantástico».