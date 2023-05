Ancelotti: «No es una guerra, es deporte. Hay que parar esto»

Óscar Bellot Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carlo Ancelotti dijo basta contra el racismo y las permanentes vejaciones de que son objeto los profesionales del fútbol en los estadios, a la vez que demandó actuaciones contundentes por parte de las autoridades para acabar con una lacra que está manchando la imagen de España en el mundo. «Vinicius es la víctima de lo que está pasando. A veces pasa por culpable porque se dice que provoca. Es la víctima. Y la víctima son también los aficionados que se comportan de manera impecable. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se comportó muy mal, como hubo un grupo que se comportó muy mal en Mallorca o en Valladolid. Estoy de acuerdo con Xavi, tenemos la costumbre de que el insulto en el fútbol es normal. Le decían tonto, ¿por qué? No es un insulto racial pero es un insulto. Tiene que parar esto porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Atrás de los banquillos te dicen de todo, te dicen 'hijo de puta', 'maricón', 'que se muera tu padre'. No es una guerra, es deporte. Tenemos una gran oportunidad de parar esto», señaló el técnico del Real Madrid dos días después de que el deporte español viviese una de sus jornadas más aciagas en el campo del Valencia.

«Ojalá LaLiga y la Federación actúen. En el partido de Valencia se olvidaron de meter imágenes y esto no está bien. También tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo como en otros sitios y esto tiene que acabar», abundó Ancelotti en una de las ruedas de prensa más importantes de cuantas ha celebrado en su dilatadísima trayectoria como entrenador. El entrenador del Real Madrid considera que ha llegado el momento de «tomar medidas drásticas», por lo que urgió a las autoridades competentes a que trabajen con celeridad para evitar que se repitan escenas tan bochornosas como las que se vivieron el domingo en Mestalla. «Estoy preocupado por esto. Cada uno de nosotros queremos darle la vuelta a esta situación que es muy mala para todos porque amamos el fútbol y esperamos que sea lo más limpio posible. Tomar medidas es lo más normal y aquí miro a la Federación, a LaLiga y, sobre todo, a la inteligencia de todos los aficionados al fútbol y a la educación de cada uno», incidió el italiano. Ancelotti cree que el protocolo para luchar contra el racismo está «muy obsoleto» porque se tenía que haber aplicado ya en el momento en el que el autobús del Real Madrid llegó a Mestalla mientras arreciaban los gritos de «mono, mono» que luego se repitieron en el interior del recinto del Valencia. «Todo lo que dicen de que Vinicius es un provocador ahí se acaba. Parecía que eran casos aislados. No son 46.000 y pido disculpas, pero no eran uno o dos. A Vinicius le han insultado dos horas antes del partido y el protocolo se tiene que aplicar ahí», insistió el técnico.