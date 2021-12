Ancelotti: «Toda la plantilla está en una condición física perfecta»

Carlo Ancelotti no encuentra razones para el alarmismo en cuanto al estado físico de su plantilla. Al menos de puertas hacia afuera. Así lo manifestó en la previa de la visita del Real Madrid a la Real Sociedad, una exigente prueba para el equipo blanco en plena vorágine de partidos que ha provocado la acumulación de minutos entre los teóricos titulares.

«Alarma no. Estamos evaluando en cada partido la condición física de los jugadores y hasta ahora no tenemos alarma. Hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo. No va a estar en la convocatoria, pero estará listo para jugar la próxima semana. Ceballos está cerca de volver y toda la plantilla está en una condición física perfecta. He visto a toda la plantilla entrenar bien y no he visto cansancio», aseguró cuando se le preguntó por los síntomas de cansancio entre sus jugadores en los últimos partidos, dos victorias ante el Sevilla y el Athletic marcadas por la pegada madridista y el acierto de Courtois bajo palos.

«Hoy tengo que pensar si Casemiro, Modric o Kroos pueden jugar contra la Real y lo voy a pensar. Puede pasar que mañana Modric no se levante bien, se sienta cansado y no lo meta. No estamos pensando en el Inter ni en el Atlético porque ahora hay un partido muy importante y estamos enfocados en él. Si Casemiro necesita jugar porque pienso que nos va a ayudar lo hará aunque tenga cuatro tarjetas amarillas», explicó en referencia a posibles rotaciones en un centro del campo de tanta calidad como sobrepasado de kilometraje para un partido al que concede la mayor importancia, ante «un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene mucha calidad ofensiva, está muy organizado y es muy fuerte».

«Los únicos partidos seguidos en los que hemos repetido once fueron contra el Shakhtar y luego el Barcelona. He alternado mucho los laterales, Lucas Vázquez por Carvajal y Marcelo a veces. También Rodrygo por Asensio. Algunos cambios he hecho», recordó cuando se le preguntó por su reticencia a las rotaciones en lo que va de temporada.

«Recambio tenemos pero Casemiro, Vinicius y Benzema lo están haciendo bien, sobre todo los delanteros, que están en racha. Casemiro es el balance de este equipo y el equilibrio que puede dar desde su posición es casi tan importante como marcar un gol o salvarlo. Camavinga o Blanco pueden jugar ahí y aportan entusiasmo y energía pero todavía no tienen la experiencia que tiene Casemiro. Estas son las razones por las que estos tres han jugado más que los otros», adujo para justificar su decidida apuesta por no sacar del once a los brasileños y el francés, fijos en las alineaciones.

Elogio y tono conciliador

«Si tuviera 25 años me gustaría ser Vinicius, Benzema o Haaland, por ejemplo. Un delantero centro que marque muchos goles, que es lo que ha faltado en mi carrera», continuó en el elogio a su devastador dúo ofensivo, autor de 21 goles en lo que va de Liga, y también al ariete noruego del Dortmund, vinculado a media Europa en la rumorología del mercado.

Ancelotti, fiel a su estilo conciliador, recuperó las palabras de ánimo para Hazard, al que se le sigue esperando aunque cada vez con menos fe: «Todavía no ha hecho lo que todos esperan que haga y creo que ahora lo puede hacer, porque está entrenando bien y puede jugar los próximos partidos».

Finalmente, el italiano quitó hierro a su desencuentro con Isco, que ni siquiera ha calentado desde su desplante en Granada: «Si ha pasado algo con Isco lo diría porque no pasa nada. No ha calentado en los últimos tres partidos porque estaban así, estábamos ganando y si tengo que quitar a un centrocampista cansado no voy a meter a Isco con ventaja. Por eso metí a centrocampistas más defensivos como Camavinga o Valverde».