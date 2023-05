Ancelotti: «No entendería que otros equipos se enfadaran por el once»

Pocas veces un partido de fútbol estuvo tan opacado por el calendario. Carlo Ancelotti se sentó en la sala de prensa de Valdebebas dispuesto a hablar del encuentro que enfrenta este sábado al Real Madrid y el Getafe, pero el foco está ya irremediablemente puesto en la vuelta de la semifinal de Champions contra el Manchester City, que se disputará el miércoles en el Etihad.

Pocas preguntas sobre el encuentro liguero contra los azulones y todas centradas en las rotaciones, que levantan las suspicacias de otros equipos implicados en la lucha por evitar el descenso. Por ello, el técnico italiano zanjó cualquier discusión asegurando un once blanco competitivo, con titulares indiscutibles como Thibaut Courtois en la portería y minutos para otro peso pesado como Vinicius, aunque probablemente desde el banquillo y a modo de rodaje.

«Courtois va a jugar mañana y Vinicius también, aunque no sé si desde el principio. Pueden jugar todos los que estén disponibles, el equipo de mañana será de una alineación muy competitiva. Claro que tengo que tener en cuenta que no hay que arriesgar y que hay jugadores frescos, pero el partido de mañana nos exige mucho contra un rival que está peleando por no descender», señaló categórico el entrenador de Reggiolo, sacando pecho por una profundidad de plantilla que ha estado en discusión durante muchos tramos del curso.

Ancelotti, consciente de las críticas que podrían levantar entre los rivales directos del Getafe, se curó en salu valorando su fondo de armario y transmitiendo sensación de profesionalidad ante el partido. «No entendería que otros equipos se enfadaran por el once, porque hay muchos equipos que eligen los partidos y nosotros no elegimos. Los jugadores que estén bien estarán todos disponibles y como he dicho, el equipo será muy competitivo porque tengo una plantilla muy competitiva», añadió.

Pese a todo, son previsibles las rotaciones, mayoritarias aunque no masivas, pues tal y como desveló el propio entrenador blanco, son varios los futbolistas que aún arrastran las consecuencias del tremendo esfuerzo del pasado martes ante el City en el Bernabéu. «Estamos bastante bien, con algunos jugadores que han recibido golpes en el partido del martes y que todavía no se han recuperado, como Benzema o Rodrygo. Vuelve Mendy, vuelve Ceballos, y ambos podrán jugar mañana», señaló.

«Un ADN difícil de explicar»

Todavía colean los ecos del primer duelo frente a los hombres de Guardiola y pese a sus reticencias iniciales, Carletto no rehuyó alguna pregunta sobre su planteamiento en ese encuentro, que generó mejores sensaciones que resultado, aunque el empate a uno deja todo abierto para la resolución de la eliminatoria en Mánchester. «El partido del martes no es el tema que tenemos en la cabeza hoy, pero creo que en la faceta defensiva debíamos plantearlo así y en la ofensiva lo hemos hecho bien. Ahora necesitamos cambiar el foco hacia el partido de mañana y hacerlo bien», valoró.

Más allá de lo futbolístico, al Real Madrid siempre le quedará en Europa su aura de competitividad extrema, una condición casi mística que llega también al baloncesto y que Ancelotti también trató de explicar: «Es difícil explicarlo pero lo hay. Es el 'hasta el final, vamos Real'. Es como un apellido, un ADN, algo que es difícil de explicar... Estamos encantados de lo que ha sido capaz de hacer el baloncesto, muy felices y a seguir adelante».