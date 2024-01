Ancelotti: «¿Liga adulterada? Todos sabemos lo que ha pasado los últimos 20 años»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 26 de enero 2024, 13:26 | Actualizado 13:59h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Carlo Ancelotti salió a la palestra para responder a las acusaciones vertidas por Joan Laporta tras el polémico Real Madrid-Almería disputado el pasado fin de semana. «En esta semana han hablado mucho. Pienso lo mismo que antes. Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce los que ha pasado en los últimos 20 años en el fútbol español. Ahí está el problema del fútbol español. La Liga no está adulterada. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones y tenemos que esperar. Desviar el tiro no tiene sentido», incidió el técnico del Real Madrid después de que el presidente del Barça proclamase que la competición está «adulterada».

En la previa del partido que su equipo disputará fuera de casa ante la U.D. Las Palmas, un equipo que «juega muy bien al fútbol» y que planteará un encuentro «exigente» en el que los blancos necesitarán volver a su mejor nivel «después de dos partidos un poco así», según reconoció el propio Carletto, el transalpino se mostró preocupado por las filtraciones de los audios del VAR. «Hay información reservada. El hecho de que salgan no es tan bueno», indicó el preparador, pese a manifestar que las palabras de los árbitros durante dichos choques le parecieron «todas correctas». Más allá de las polémicas que acaparan tanta atención, Ancelotti se mostró satisfecho por el hecho de haber tenido una semana libre de partidos para poder preparar un tramo de la temporada que se perfila decisivo. «El mes de febrero va a ser muy importante para la Liga», argumentó el entrenador del Real Madrid. «En esto es en lo que estamos focalizados», aseguró. Culebrón abierto La vuelta a la competición deparará un nuevo capítulo sobre el culebrón de la portería que Ancelotti sigue sin resolver. El técnico confirmó que será Lunin quien forme bajo palos el sábado, pero rechazó enterrar el debate. Sea como fuere, su obsesión es que el Real Madrid recupere la fortaleza defensiva que ha perdido en las últimas citas. «Noviembre y diciembre fue redondo en este aspecto. El equipo fue sólido, lo que no ha sido estos últimos partidos. Tenemos que volver a la solidez que teníamos antes estando un poco más concentrados y siendo más contundentes atrás», apuntó. Resaltó que Brahim puede ser el escogido para suplir la baja por sanción de Bellingham frente a la U. D. Las Palmas, aunque también maneja otras posibilidades. «Tenemos que evaluar también la presencia de Joselu, que puede ser otra opción. Otras veces hemos sido capaces de suplir las ausencias de jugadores importantes. Lo mismo mañana», esgrimió. Desmintió las informaciones aparecidas en Francia respecto a un presunto desencuentro con Florentino Pérez en lo tocante a una hipotética vuelta de Benzema a Chamartín ahora que el lionés parece dispuesto a abandonar el fútbol saudí. «Es una mentira. Nunca hemos hablado de esto con el club», afirmó. Por último, se mostró esperanzado acerca de la evolución de Courtois y Militao. «Los dos tienen la opción de jugar esta temporada. Su recuperación va muy bien. El staff médico no quiere forzar, pero ya están entrenando en el campo a nivel individual. En febrero serán seis meses de baja. Creo que los dos van a recuperar antes del final de la temporada», acotó.