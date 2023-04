Ancelotti quiere seguir en el Real Madrid, pero no descarta a Brasil

El interés de la Confederación Brasileña de Fútbol por ponerle al frente de la 'Canarinha' protagonizó la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en la víspera del partido que medirá al Real Madrid con el Valladolid en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la vigesimoséptima jornada de Liga. El italiano expresó su deseo de seguir en el Real Madrid, pero reconoció sentirse halagado por los cantos de sirena que llegan desde el país de la samba. «No me sorprenden los rumores y no me preocupan. Lo único que pienso es cumplir en este club mientras esté. Todo lo demás, bastante claro: seguiré hasta que el Madrid me permita. Estamos muy bien y noto mucho cariño del presidente, la afición y los jugadores. Mi entorno es tranquilo y yo, igual. Quedan dos meses y vamos a por títulos», señaló el transalpino, quien recordó no obstante que «nadie conoce el futuro» y admitió que le genera «ilusión» que su nombre suene para entrenar a la tetracampeona del mundo.

«Hay que respetar contratos y quiero cumplirlo», insistió Ancelotti, quien sin embargo ya no mantiene su intención de dejar de entrenar una vez finalice su vinculación con el Real Madrid y no tendría problemas en reunirse con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol si este se lo solicitase. «No lo conozco, pero si viniese, claro. Encantado de saludarlo», afirmó. Ancelotti no se muestra preocupado por la posibilidad de que el ruido generado en torno a su futuro pueda distraer al equipo. «El ambiente está tranquilo. Lo que diga la prensa no me importa. Pienso en Chelsea, Valladolid, Barcelona... Los jugadores saben lo que tienen que hacer y no se distraen», apuntó el transalpino. El Real Madrid retoma la competición tras el parón de selecciones con la baja de Nacho, por sanción, y de Mendy, por lesión, pero descarta que el Real Madrid tenga más problemas en el apartado físico que otros equipos. «Nos está pasando algo que le pasa a todos. Mendy ha tenido mucha mala suerte, nada más. Pero quienes le han suplido lo han hecho de manera sobresaliente», argumentó el italiano. Vuelta de Copa Los rescoldos del último clásico salieron también a relucir durante la comparecencia de Ancelotti. El sábado, Xavi Hernández entró al trapo sobre una presunta campaña en contra de Gavi afirmando que si el andaluz militase en otro equipo, la crítica sería diferente. ¿Si Vinicius jugase en otro, también sería distinta?, le preguntaron al italiano, que sacó su vena más socarrona. «¡Y si mi abuelo tuviese ruedas sería un carro! Aquí cada uno tiene sus problemas: Vinicius, Gavi... nada, es fútbol», comentó. Por último, restó importancia a que el Real Madrid vaya a tener un día menos que el Barça para preparar el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. «Considero que tenemos bastante tiempo para recuperarnos y llegar bien. No hay ninguna desventaja», acotó.