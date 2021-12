Ancelotti, sobre Mbappé: «Si la plantilla mejora, mejor para todos»

Carlo Ancelotti tuvo que afrontar una avalancha de preguntas sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El sábado a los blancos les aguarda el Betis en la tercera jornada de Liga, pero el atacante francés copa la atención tras la segunda oferta de 170 millones de euros fijos más diez en variables que hizo Florentino Pérez al PSG para hacerse con sus servicios. El experimentado técnico capeó la tormenta como pudo. «Es un asunto que está manejando el club. En mi cabeza y en la de los jugadores está el partido de mañana. Entiendo que esto interesa a todo el mundo, pero en este momento no puedo decir nada más», señaló el italiano, que ensalzó a los futbolistas a su disposición pero se mostró abierto a elevar el nivel. «Yo tengo una plantilla fantástica y estoy focalizado en esto. Es una plantilla que puede competir contra todos los equipos del mundo. Tenemos aclarado el sorteo de la Champions, con equipos fuertes y partidos complicados, pero la Champions es así. Tengo una gran plantilla y si mejora, mejor para todos», aseveró.

Ancelotti reiteró que solo está centrado en el encuentro contra el Betis en el Benito Villamarín. «Pienso en entrenar bien a mi equipo, preparar el partido. Todo lo que es política del fútbol no me importa», respondió cuando se le cuestionó por quienes critican que el Real Madrid esté dispuesto a realizar una astronómica inversión por Mbappé. Solo mencionó en una ocasión el apellido del astro. «Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. Tenemos grandes jugadores aquí y trato de que estén en la mejor condición para que muestren la calidad que tienen», atajó a continuación.

Pese a ello, volvieron a intentar tirarle de la lengua. ¿Qué significaría la llegada de Mbappé? «Te puedo responder qué significa entrenar al Real Madrid, que significa entrenar al club más grande del mundo, lo que es una gran responsabilidad y una gran ilusión», cortó.

Puso en valor a Eden Hazard, pese a que la llegada de Mbappé pondría en problemas al belga ya que se desenvuelven en la misma posición y se habla de una posible cesión a la Juventus que vendría a cubrir el hueco que ha dejado en la 'Vecchia Signora' la marcha de Cristiano Ronaldo al Manchester United. «Hazard es un jugador muy importante, ha jugado los dos primeros partidos, se está recuperando, está enchufado, tiene motivación. Es un jugador muy importante para nosotros», defendió.

Sacó la cara también por Vinicius, figura en las dos primeras jornadas. «Vinicius es un titular. No ha empezado los dos partidos antecedentes pero ha marcado tres goles saliendo desde el banquillo. Esto es lo que pido a los jugadores. Su racha es muy buena y la estoy valorando. Ha marcado tres goles prácticamente en una hora cuando el año pasado marcó lo mismo en toda la Liga. Puede marcar muchos goles sin ser un delantero centro», manifestó sobre el brasileño.

Negó además que sea más fácil sentar a un joven como el carioca que a veteranos como Hazard o Bale. «No, es lo mismo. Siempre es muy complicado meter en el banquillo a jugadores que merecen jugar. A veces la alineación la deciden pequeños detalles que un entrenador ve en el entrenamiento», sostuvo antes de rechazar una vez más que el runrún sobre Mbappé pueda distraer al equipo. «No hablamos del mercado. Es verdad que los jugadores que no juegan mucho pueden estar pensando en salir, pero el resto estamos focalizados en una buena preparación de los partidos».

Contento por Cristiano

'Carletto' analizó también el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United, confirmado este viernes. «Cristiano Ronaldo vuelve a un equipo que lo ha querido mucho, donde lo ha hecho muy bien. Para el United es un muy buen fichaje, le deseo lo mejor. Es un club que me gusta», comentó.

Habló por último de Casemiro, que este viernes firmó su renovación por el Real Madrid hasta 2025. Ancelotti reconoció que le podría haber aprovechado mejor en su anterior estancia en Chamartín. «Puede ser que Casemiro en la primera etapa pudiera tener más minutos. Le he dicho 'puede ser que he fallado esta temporada'. El tiempo ha pasado y en este momento es una pieza fundamental para el equipo, no solamente por su calidad sino porque su calidad es muy importante para la plantilla que tenemos. Necesitamos un jugador muy inteligente atrás para evitar contras, para controlar bien el aspecto defensivo y con el balón ha mejorado mucho desde la primera etapa. Ahora es un medio completo y no lo cambiaría por nadie», proclamó.