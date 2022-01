El Barça necesita salir del túnel en Mendizorroza

El Barça busca este domingo en Mendizorroza una victoria que le permita olvidar. El equipo de Xavi se ha adentrado de lleno en su enésima crisis deportiva esta temporada con las derrotas en la Supercopa y en la Copa del Rey y necesita tres puntos vitales para engancharse a la lucha por los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. Un triunfo abriría ese camino, mientras que un nuevo tropiezo haría más grande aún un socavón que continúa creciendo imparable en este 2022.

«Creemos mucho en este modelo y esta idea, pero nos urge un resultado positivo. Sé que aquí no hay años de transición. Es un momento muy difícil, pero en estos momentos se ven los jugadores, los entrenadores, los presidentes y la afición». Así se presentó Xavi en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputa este domingo frente al Alavés. El técnico de Tarrasa es consciente de la situación que atraviesa su equipo, cree que «quizá se necesite más tiempo del que pensaba» y pide «paciencia» para la reconstrucción que el equipo tiene por delante.

Xavi reclamó calma la víspera de una nueva final. El Barça cayó ante el Real Madrid, hizo lo propio frente al Athletic y tiene ahora otro duelo capital, en esta ocasión en Liga. Los culés han llegado a la jornada 22 inmersos en plena incertidumbre. El equipo azulgrana no ha conseguido retomar el vuelo y, si bien suma cinco jornadas sin perder, todavía no ha conseguido instalarse en puestos de Champions ni lograr imponerse a ninguno de los favoritos al título. El Barcelona necesita vencer si no quiere que sus rivales en la pelea por el billete para la máxima competición europea abran brecha por la tercera y la cuarta plaza, objetivos prioritarios a día de hoy en Can Barça.

Para esta final en Mendizorroza, Xavi no podrá contar con Ansu Fati. El joven extremo recayó ante el Athletic de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará lejos de los terrenos de juego, en principio, de cuatro a seis semanas. Su baja se une a las de Eric García, Samuel Umtiti, Sergi Roberto y Wagué, todos ausentes por lesión. Tampoco estará ante el Alavés Ousmane Dembélé, al que el club ya le ha abierto la puerta en este mercado de invierno y con el que Xavi no podrá contar de aquí en adelante.

Ferran Torres debutará en la Liga

Así las cosas, Xavi pondrá en liza un once con todo lo que tiene para tratar de llevarse un triunfo trascendental. Dani Alves repetirá en el lateral derecho, Pedri podría ser titular por primera vez en Liga desde su regreso y Ferran Torres debutará como culé en el campeonato doméstico. Será un once en el que, como ya ocurrió en Mallorca o Granada, Luuk de Jong ejercerá como estilete en la punta de ataque con el objetivo de alargar la racha anotadora que le ha llevado a entrar de lleno en los planes de Xavi.

No será un partido sencillo para el Barça. El Alavés llega a la cita herido tras los últimos resultados, no gana en Liga desde el 6 de noviembre, y tiene en el encuentro ante el equipo de azulgrana una oportunidad para generar un punto de inflexión. Los babazorros, penúltimos en el campeonato, necesitan salir de los puestos de descenso y qué mejor que hacerlo ante un rival importante y contra el que ya saben lo que se siente al dar la campanada.

El Alavés logró un empate en la primera vuelta en el Camp Nou (1-1) e hirieron a un Barça que por aquel entonces dirigía Ronald Koeman. Ha cambiado la vida para los culés y también para un Alavés que solo ha ganado un partido desde entonces y que ahora dirige José Luis Mendilibar. El técnico vasco aspira a ganar a un Barça al que solamente ha logrado imponerse en una ocasión en los 25 partidos que ha dirigido. Una cuenta pendiente que tratará de resolver con un equipo en crisis, pero en el que podrá contar, eso sí, con todos sus jugadores, a excepción de Ximo Navarro, ausente por una lesión de rodilla.