Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Anastasios Papapetrou

Escudo GNK Dinamo Zagreb

D. Zagreb

17:45h.

0

-

1

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo

Min. 6

  • Pablo Durán (2')

DIN

CEL

Gol! Min 2'

Gol de Pablo Durán

Jornada 4

En directo | Dinamo de Zagreb - Celta

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:49

Icono5'

Remate fallado por Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono3'

¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 1. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono3'

Falta de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo).

Icono3'

Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Josip Misic.

Icono1'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Jones El Abdellaoui estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Miha Zajc (Dinamo Zagreb).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Mario Kovacevic

4-2-3-1

Alineación

Ivan Nevistic

portero

Kévin Théophile-Catherine

defensa

Sergi Domínguez

defensa

Scott McKenna

defensa

Bruno Goda

defensa

Miha Zajc

centrocampista

Josip Misic

centrocampista

Mateo Lisica

centrocampista

Dejan Ljubicic

centrocampista

Arbër Hoxha

centrocampista

Sandro Kulenovic

Delantero

Claudio Giráldez

3-4-2-1

Alineación

Iván Villar

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Carlos Domínguez

defensa

Jones El Abdellaoui

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Mihailo Ristic

centrocampista

Iago Aspas

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Estadísticas

45,9%

CEL

DIN

54,1%

CEL

CEL

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
1 Faltas cometidas 1

