El Celta asalta Zagreb por la vía rápida

El mejor Celta de la temporada sigue soñando en Europa. Aunque no comenzó con el mejor pie con la derrota ante el Stuttgart, con las victorias en casa ante el PAOK y el Niza, y en Zagreb ante el Dinamo, los de Claudio Giráldez han dado un paso de gigante en su camino a las eliminatorias europeas. Una excelente primera mitad con Aspas y Bryan Zaragoza a los mandos del juego ofensivo, y con Pablo Durán como materializador, le sirvió al conjunto gallego para asaltar Zagreb.

Sobre el papel no era una visita sencilla a Croacia ante un Dinamo de Zagreb muy dominante en su país. Así lo traducen sus 20 ligas ganadas en los últimos 25 años, y sus cinco participaciones en Champions en las últimas diez ediciones. Un rival con muchos recursos ofensivos con su estadio como gran fortaleza. Una caldera que le hace uno de los campos más calientes de los Balcanes, en donde solo han concedido una derrota en lo que va de temporada. Además, en Europa también venían lanzados, invictos tras las victorias ante el Fenerbahce y el Maccabi Tel Aviv y el empate frente al Malmo.

Aunque Giráldez era conocedor de que una nueva victoria «allanaría el camino» hacia las eliminatorias, volvió a abrir su siempre imprevisible abanico táctico para demostrar que Europa sigue siendo un premio y la Liga, la prioridad con el foco en el duelo ante el Barcelona. Siete cambios respecto a la última alineación en la competición doméstica con Aspas como gran referente y la novedad de Iván Villar en portería, ocupando la baja por lesión de Radu.

Dinamo Zagreb: Nevistic, Théophile (Bakrar, min.46), Domínguez, McKenna, Goda (Vinlof, min. 46), Zajc (Villar, min. 78), Misic, Lisica, Ljubicic (Stojkovic, min. 59), Hoxha y Kulenovic (Beljo, min. 59). 0 - 3 Celta: Iván Villar, Javi Rodríguez, Starfelt (Lago, min. 76), Carlos Domínguez, El-Abdellaoui, Fran Beltrán (Rodríguez, min. 76), Miguel Román (Sotelo, min. 84), Ristic, Aspas, Pablo Durán (Iglesias, min. 63) y Bryan Zaragoza (Jutgla, min. 63). Goles: 0-1: min. 3, Pablo Durán. 0-2: min. 28, Sergi Domínguez en propia puerta. 0-3: min. 44, Pablo Durán.

Árbitro: Anastasios Papapetrou (Grecia). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Europa League, disputado en el estadio Maksimir.

A pesar de los numerosos cambios, los de Giráldez tenían la pauta clara de hacerse dueños del balón desde el principio para conseguir frenar las virtudes de los jugadores locales. Dicho y hecho. Cuando apenas se habían jugado tres minutos del duelo, Aspas se encargó de filtrar un balón para Pablo Durán, que no perdonó para adelantar al Celta en la primera gran ocasión de peligro. Un chute de energía para los gallegos que conseguían imponer su ritmo y sentirse cómodos con la posesión. En estas, Bryan Zaragoza estuvo cerca de poner el segundo pero su disparo se fue rozando el palo.

Vendaval ofensivo

Pero el que la sigue, la consigue. Estaba encontrando Zaragoza un carril por su banda, pero le faltaba afinar de cara a puerta. Tras una nueva gran acción individual el extremo sirvió un centro al área que Sergi Domínguez desvió hacia su propia portería. Se volvió loco el partido y Ljubicic pudo recortar distancias, pero con todo a su favor se encontró con la rodilla de Iván Villar para enviar el disparo al palo. El que perdona lo paga caro, porque en la siguiente jugada Iago Aspas lideró un gran contragolpe que culminó Durán gracias a un regalo de Bryan Zaragoza para poner el tercero antes del descanso.

El Celta salió de los vestuarios manteniendo la misma línea positiva con la que acabó el primer acto, mientras que el Dinamo buscaba alguna acción que le hiciera levantarse de la lona en la que había caído. Ambos entrenadores movieron sus banquillos en busca de reactivar un partido que todos daban por terminado. Terminó bien los deberes el conjunto gallego que no concedió ninguna sorpresa para sellar un nuevo triunfo europeo y la quinta victoria consecutiva.