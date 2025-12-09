Vida o muerte de Xabi Alonso ante Guardiola

Óscar Bellot Madrid Martes, 9 de diciembre 2025, 17:36 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

Ciento noventa y ocho días después de tomar posesión como entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso se juega el cargo este miércoles. Cinco tropiezos en los siete últimos partidos han convertido el duelo con el Manchester City en un plebiscito para el preparador guipuzcoano, al que otra mala actuación frente al equipo que dirige Pep Guardiola podría dejar sentenciado como dueño del banquillo blanco. El técnico de Santpedor, que desfilará por el coliseo merengue por quinta campaña consecutiva y sexta vez en los siete últimos años, puede ponerle la puntilla a una figura a la que moldeó durante dos temporadas en el Bayern y a la que muchos veían como una posible mímesis suya en clave madridista, pero que no está siendo capaz de embridar una crisis que avanza desbocada.

La derrota ante el Celta, más dura aún por las formas que por el fondo, ha dejado sin margen de error a Xabi Alonso, que está padeciendo en sus carnes los mismos males que condenaron en su día a Carlo Ancelotti. La deficiente planificación deportiva, una interminable lista de lesiones y, sobre todo, los vicios endémicos de un plantilla que parece incorregible y encima no ha hecho buenas migas con el vasco, han puesto contra la pared el proyecto de un técnico que estaba llamado a revolucionar la cultura futbolística del quince veces campeón de Europa tras convertir al Leverkusen en un envidiado equipo de autor, pero cuya autoridad quedó minada por el desplante de Vinicius en el clásico y no ha sabido imponer sus ideas. Solo una reacción inmediata y convincente frente al entrenador más odiado por el madridismo podría insuflar vida extra a un estratega que, pese a todo, no se da por vencido.

«Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para disfrutar estas situaciones con calma y responsabilidad. Estoy con muchas ganas de todo lo que viene, que empieza mañana. Desde ayer se va cerrando lo del Celta y hoy está solo el City. En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva y estamos en ese momento», aseguró Xabi Alonso en la previa de un encuentro en el que, más que nunca, necesita que sus futbolistas den el do de pecho.

«Estamos en esto todos juntos y tenemos que pasarlo en los momentos buenos y no tan buenos. Debemos tener el convencimiento de que el siguiente encuentro es una oportunidad. Como he dicho, tenemos un partido muy bonito e ilusionante. Desde ahora que entrenamos se nos tienen que ir encendiendo los ojos para jugar y tener esa energía para que al Bernabéu le guste lo que vea y sienta la conexión emocional. Tiene que partir de nosotros. Si eso sucede, tendremos una buena oportunidad de ganar», remarcó el guipuzcoano poco después de que Tchouaméni diese la cara por el técnico y trasladase en sala de prensa la responsabilidad de reconducir la crisis al vestuario. «Contra el Celta nos faltó intensidad y en otros partidos también», señaló el pivote de Ruán, que incidió en que para salir a flote deberán «luchar todos, entrenador y equipo, en la misma dirección».

Hacer, al fin, causa común entre el cuerpo técnico y la caseta resulta imprescindible para que el Real Madrid salga bien parado de un juicio sumario que los blancos afrontarán justísimos de efectivos. Hasta siete bajas por lesión tiene Xabi Alonso, seis de ellas en la parcela defensiva. A ello hay que sumar la duda de Mbappé, que al margen del dedo anular que se rompió durante el duelo con el Celta, arrastra molestias musculares en la pierna izquierda que limitarían, en el mejor de los casos, la capacidad de acción del futbolista que ha sido responsable del 75% de los doce goles que ha facturado el Real Madrid en la presente edición de la Champions y que fue el gran protagonista de la eliminatoria de repesca que cruzó a los blancos con el City el pasado curso anotando un gol en el Etihad y un 'hat-trick' en el Bernabéu. La presencia o no del crack de Bondy es la gran incógnita de un once que, por lo demás, sale solo dada la falta de alternativas, con Valverde como lateral derecho de emergencia y Ceballos cubriendo el hueco que el uruguayo dejará en la sala de máquinas.

La espina de Haaland

Enfrente aparecerá un City que presenta un parte de guerra mucho más reducido –Kovacic y Rodri- y una racha diametralmente opuesta a la del Real Madrid –seis triunfos y dos derrotas en sus ocho últimas citas entre Premier y Champions-, pero que arrastra más apuros en Europa. La derrota sufrida a manos del Leverkusen en la anterior jornada añade presión a los 'cityzens', que encadenan cuatro encuentros seguidos sin vencer a los blancos desde la goleada por 4-0 en el Etihad que preludió la única 'orejona' del conjunto mancuniano y necesitan la victoria para asaltar la parte aristocrática de la tabla. Haaland, que aún no sabe lo que es marcar en el Bernabéu tras dos visitas previas, aspira a sacarse la espina. Más madera en medio del incendio.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Arda Güler, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Mbappé y Vinicius.

Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias, O'Reilly, Nico González, Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Doku y Haaland.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar Liga de Campeones.