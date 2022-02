La verticalidad del Chelsea electrocuta al Lille

La verticalidad del Chelsea electrocutó al Lille en Stamford Bridge. El sorprendente campeón de la última liga francesa dio la cara en el recinto del vigente rey de Europa, pese al tempranero gol de Havertz que abrochó un inicio arrollador del conjunto de Thomas Tuchel, con el rebelde Lukaku castigado de nuevo. Durante casi una hora, la escuadra de Jocelyn Gourvennec plantó batalla y demostró trazas de ese equipo que bajó a la tierra al faraónico PSG en la competición doméstica la pasada temporada. Pero acabó cayendo en la trampa de los 'blues', letales a la carrera. Pulisic redondeó la faena remachando una vertiginosa transición conducida por Kanté y el cuadro londinense visitará el Estadio Pierre-Mauroy dentro de tres semanas con una cómoda renta para proseguir la defensa de la corona que se ciñó frente al Manchester City en la final disputada hace nueve meses en Oporto.

El reciente ganador del Mundial de Clubes comenzó el partido en modo autoritario. Havertz marró en boca de gol una ocasión de oro tras un servicio de Azpilicueta cuando no se habían cumplido los primeros cinco minutos. El ex del Bayer Leverkusen fue el escogido por Thomas Tuchel como punta de lanza en un nuevo episodio de la guerra que mantiene el técnico con Lukaku desde que el belga arremetiese contra el sistema de juego empleado por el germano y pregonase su deseo de regresar al Inter de Milán, meses después de abandonar la escuadra lombarda para volver a Stamford Bridge a cambio de 115 millones de euros. El internacional por Alemania, autor del tanto que dio su segunda Champions a los 'blues' la pasada campaña y artífice de la victoria frente al Palmeiras que entronizó al Chelsea también como campeón del mundo, se desquitó enseguida de ese error superando con un remate picado a Leo Jardim a la salida de un córner botado por Ziyech.

Pese a que su rendimiento este curso dista mucho del que le permitió proclamarse campeón de Francia la pasada temporada debido a la pérdida de elementos vitales en su engranaje como Soumaré o Ikoné, el Lille no rehuía la pelea, pero el Chelsea sometía a 'les dogues' con un ritmo asfixiante. Leo Jardim, que había negado el paso a Havertz cuando el teutón aún no había desnivelado la balanza, sacó una buena volea de Marcos Alonso antes de que el cuadro londinense concediese respiro a su rival, que aprovechó el despliegue y la potencia de Renato Sanches para amenazar. Aunque no llegó a generar ocasiones diáfanas antes del descanso, el Lille demostró esa capacidad para competir en Europa que le permitió regresar a la primera ronda de eliminatorias de la Champions quince años después, superando una fase de grupos en la que dejó en la cuneta al Sevilla.

2 Chelsea Mendy, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso (Sarr, min. 80), Kanté, Kovacic (Loftus-Cheek, min. 51), Ziyech (Saúl, min. 60), Havertz y Pulisic (Werner, min. 80). 0 Lille Leo Jardim, Çelik, Fonte, Botman, Djaló (Gudmundsson, min. 76), Onana (Burak Yilmaz, min. 65), Xeka, André, Renato Sanches (Ben Arfa, min. 81), Jonathan David (Zhegrova, min. 80) y Bamba. Goles: 1-0: min. 8, Havertz. 2-0: min. 63, Pulisic.

Árbitro: Gil Manzano (España). Amonestó a Loftus-Cheek y Ben Arfa.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en Stamford Bridge ante 40.000 espectadores.

Pero la crecida del conjunto galo entrañaba un riesgo evidente, porque abría espacios para que emergiese la verticalidad del Chelsea. Ahí se esfumaron sus esperanzas. Las lesiones de Kovacic y Ziyech el comienzo de la segunda parte habían golpeado a los locales, pero el de Tuchel es un equipo sobrado de recursos. Havertz pudo anotar el segundo de su cuenta tras un robo en la medular que le permitió lanzarse a la contra, pero remató desviado. La siguiente transición sí sería mortífera. Condujo Kanté y filtró al espacio para Pulisic, que dio la curva necesaria a la bola para batir a Leo Jardim con una definición finísima y sentenciar un duelo que demostró que el campeón no ha perdido un ápice de su garra.