El Barça vuelve a las andadas en la Champions

El Barça volvió este martes a las andadas en la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Xavi Hernández cayó en Hamburgo ante el Shakhtar Donetsk, en un partido en el que los culés no estuvieron cómodos en ningún momento y en el que un gol de Sikan en la primera mitad fue suficiente para vivir una nueva noche aciaga en Europa. Con esta derrota, los azulgranas redundan en las malas sensaciones que mostraron en San Sebastián frente a la Real Sociedad y reabren un grupo que tenían en franquía.

El partido comenzó con muchas prisas. Las tenía el Barça para dejar atrás el mal encuentro en Anoeta y las tenía también un Shakhtar necesitado de un triunfo que le permitiera meterse de lleno en la lucha por los octavos de final. Eso hizo que los dos equipos salieran con el cuchillo entre los dientes. Xavi hizo cambios. Dio entrada a Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Raphinha y Ferran Torres para formar con un 4-3-3 ultraofensivo que le permitiera presionar arriba, asfixiar al rival en campo contrario y aprovecharse de un césped que no estaba bien, tal y como se encargó de recalcar el técnico catalán minutos antes del inicio del choque.

La apuesta era clara, pero tenía riesgos. El Shakhtar ya demostró en el Lluis Companys que tiene recursos para eludir esa presión y en esta ocasión, en 'casa', no iba a ser menos. El equipo que dirige Marino Pusic no se puso nervioso y tocando desde atrás dio al traste con el plan de Xavi, que volvía a negar con la cabeza. Y es que su equipo en la primera mitad no tuvo fluidez con la pelota en la medular, faltó vértigo en los costados para desarbolar a los ucranianos y faltó también frescura para aparecer por sorpresa desde la segunda línea y generar peligro. Todo ello se tradujo en una alarmante carencia de ideas que aprovecharon los locales para venirse arriba antes del descanso. Sudakov hizo un cambio de orientación prodigioso que cogió a los azulgranas a contrapié y, tras un centro del impronunciable Gocholeishvili, apareció Sikan que, con la cabeza, batió a Ter Stegen y castigó a un Barça desnortado.

Shakhtar Riznyk, Gocho, Bondar, Ratiskyy, Matviyenko, Stepanenko (Nazaryna, min. 73), Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Newerton (Shved, min. 98) y Sikan (Kelsy, min. 62). 1 - 0 Barcelona Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Marcos Alonso (Balde, min. 59), Oriol Romeu (Pedri, min. 59), Gündogan, Gavi (Fermín López, min. 81), Raphinha (Lamine Yamal, min. 59), Lewandowski y Ferran Torres (Joao Félix, min. 59). Gol: 1-0: min. 40, Sikan.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Amonestó a Araujo y Newerton.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada en el grupo H de la Champions disputado en el Volksparkstadion de Hamburgo ante 49.147 espectadores.

Tras la reanudación el escenario cambió, pero seguía sin ser halagüeño para el Barça. Los de Xavi comenzaron a tener más la pelota, pero lo hicieron sin profundidad y con la amenaza continua del Shakhtar al contragolpe. Los de Pusic se desplegaban con muchos futbolistas y avisaron con dos mano a mano que salvó Ter Stegen antes de que Xavi se liara la manta a la cabeza e hiciera cuatro cambios de una tacada antes de que se cumpliera la hora de partido. El entrenador del Barcelona dio entrada a Balde, Pedri, Lamine Yamal y Joao Félix, una revolución necesaria para cambiar la dinámica de un choque que seguía cuesta arriba y con el cronómetro corriendo a toda velocidad.

Los cambios le sentaron bien a un Barça capaz de atrincherar al Shakhtar en los últimos minutos. El centro del campo compuesto por Gündogan, Gavi y Pedri mejoró la circulación de la pelota y Joao Félix y Lamine Yamal tuvieron un mayor atrevimiento en el uno contra uno desde los costados. Entre ambos extremos desarbolaron por primera vez a los ucranianos y generaron las mejores ocasiones en la recta final, pero unas veces el buen hacer de la zaga rival y otras la falta de ideas evitaron el empate que hubiera certificado el pase a octavos. Fue demasiado tarde y los culés, que todavía pudieron tener un castigo mayor tras un gol anulado a Newerton, cayeron por la mínima y reabren una pelea que tenían encarrilada tras haber conseguido el pleno de puntos en las tres primeras jornadas.