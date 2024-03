El Real Madrid se pone en alerta roja ante unos toros embravecidos

Pese al 0-1 logrado hace tres semanas en Alemania merced a un gol antológico de Brahim, el Real Madrid deberá salir en alerta roja este miércoles al Santiago Bernabéu para lidiar con unos toros embravecidos. El Leipzig dispuso de un ramillete de ocasiones en el RB Arena que podrían haber supuesto un severo castigo para el conjunto que entrena Carlo Ancelotti de no mediar una noche extraordinaria de Lunin. Alentado por aquella actuación, la escuadra sajona se presentará en la capital española dispuesta a dar la campanada y amargarle de paso el cumpleaños a un club que está obligado a abrochar la clasificación para cuartos de final de la Liga de Campeones y festejar como es debido el 122 aniversario del día en que empezó a forjar su leyenda.

«Es una oportunidad importante de seguir en una competición muy especial para nosotros. Tenemos que sacar nuestra mejor versión. La eliminatoria no se ha acabado, aunque tengamos una pequeña ventaja», advirtió en la previa Ancelotti, que recordó que el duelo de ida fue «difícil» puesto que el Leipzig hizo sufrir mucho a su equipo a nivel defensivo y reconoció la necesidad de «mejorar».

«El Leipzig es un equipo peligroso en las transiciones. Tiene delanteros muy rápidos. Vuelve Rüdiger, que nos ayudará en este sentido. Tenemos que hacer un partido completo», abundó el de Reggiolo antes de un choque en el que los blancos tendrán que pasar página tras el revuelo causado por la actuación del colegiado extremeño Gil Manzano en el encuentro de Liga disputado el pasado sábado ante el Valencia con el objetivo de progresar en su torneo fetiche. «Tenemos que perseguir el sueño de seguir en esta competición, que nos ha dado muchos éxitos en el pasado. No pienso en el árbitro antes del partido y tampoco me gustaría pensar en él después del encuentro», aseveró el transalpino, que no ha bajado de semifinales en las cuatro campañas que ha completado al frente del Real Madrid y aspira a coronarse por quinta vez en su carrera en los banquillos, la tercera con los blancos.

Para ello, pondrá toda la carne en el asador este miércoles. Sin más bajas que las de Courtois, Militao y Alaba, quienes siguen recuperándose de sus lesiones de cruzado, Carletto sopesa repetir el once que dispuso en Mestalla, aunque con dos dudas: Nacho o Tchouaméni en la retaguardia y Rodrygo o Brahim acompañando a Vinicius en la vanguardia. Camavinga y Bellingham están apercibidos de sanción, lo que les haría perderse una hipotética ida de cuartos en caso de ver la cartulina este miércoles.

Sin miedo

Enfrente estará un adversario refractario al miedo. «A todos los que ya nos dan por muertos les digo: nada es imposible», avisó Xavi Simons en la revista Kicker. El bloque de Marco Rose ha disputado 18 partidos a domicilio en lo que va de curso, con un balance de nueve victorias, dos empates y siete derrotas. Abrió la temporada goleando al Bayern en el Allianz Arena (0-3) para adjudicarse la Supercopa alemana por primera vez en su corta historia. También se impuso en la casa del Borussia Dortmund en un duelo correspondiente a la decimocuarta jornada de la Bundesliga (2-3). Sus restantes triunfos lejos del RB Arena se produjeron frente a rivales de menor calibre como Union Berlin (0-3), Young Boys (1-3), Borussia Mönchengladbach (0-1), Wehen Wiesbaden (2-3), Darmstadt (1-3), Estrella Roja (1-2) y Bochum (1-4), esta última el pasado sábado.

Puede que esos números no sirvan para intimidar a un Real Madrid invicto en los 17 pleitos que ha afrontado en el Bernabéu esta campaña (quince victorias y dos empates), pero los blancos deben tener en cuenta lo que sucedió en el Etihad el 28 de noviembre durante la fase de grupos de la Champions.

El Manchester City, vigente campeón, llegaba como líder al envite de la quinta jornada sin haber sufrido un solo rasguño por el camino, pero se vio superado en la primera parte por el Leipzig, que se puso 0-2 arriba merced a un doblete de Openda. Haaland, Foden y Julián Álvarez le dieron la vuelta al marcador en la segunda mitad, pero aquel susto está todavía fresco en la memoria de Pep Guardiola, quien lo utilizó para prevenir a sus pupilos de cara a la visita que efectuará el Copenhague este miércoles al recinto mancuniano. «Uno debe andar con cuidado», remarcó.

El Leipzig presenta las bajas de Simakan, sancionado, y de Klostermann, lesionado. Especialmente sensible resulta la ausencia del lateral, alguacil de Vinicius en el RB Arena. Sin el francés, lo más lógico es que el técnico devuelva a Henrichs, mediocentro en la ida, al costado diestro de la zaga, mientras que Lukeba se perfila como recambio de Klostermann en el eje de la retaguardia. Simons, Dani Olmo, Openda y Sesko asumirán la misión de intentar descerrajar a un equipo que apenas ha encajado diez tantos en su fortín entre todas las competiciones, dos de ellos en la Champions.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

Leipzig: Gulácsi, Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum, Dani Olmo, Haidara, Schlager, Simons, Openda y Sesko.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar Liga de Campeones.