El Real Madrid perturba el alma de Guardiola

«Emboscada en Madrid» ('The Times'). «Colapso en Madrid» ('Daily Mail'). «Es la locura en Madrid» ('The Daily Telegraph'). «Caos en Madrid» ('The Guardian'). 'The Sun' optó por «Bernapow» (poder del Bernabéu). La semifinal de la Liga de Campeones fue una pesadilla para la prensa. Cambio de resultado en el último minuto. Prórroga. La consecuencia de tal apremio es que los titulares de las primeras ediciones no son llamativos; salvo el de ' The Sun', porque parece un acertijo.

Owen Slot escribe en 'The Times' que «el Real ha hecho esto a menudo, no puede ser suerte». Otros medios subrayan la persistencia de caer en semifinales del Manchester City de Pep Guardiola y alguno lo atribuye a un gafe. El agente de Yaya Touré, que se marchó del Barça y del City frustrado con el entrenador, achacó en la noche del miércoles esas derrotas a un maleficio africano.

Los más sobrios señalan el impacto que tuvo la lesión de Kyle Walter y la necesidad de sustituirlo en la defensa de balones altos, también que Jack Grealish estuvo a punto de marcar dos veces antes del súbito vuelco en el marcador y que el mismo atacante 'citizen', que costó al club 117,5 millones de euros, no siguió a Dani Carvajal por la banda y permitió el cómodo y perfecto centro que Rodrygo convirtió en el empate de la eliminatoria.

Mejora de la Premier

«¿Por qué les ocurre siempre a ellos?», se preguntan en el 'Daily Mail'. Guardiola es considerado, como antes lo fue el francés Arsène Wenger al frente del Arsenal, como un entrenador que ha mejorado la calidad general del fútbol en la Premier, pero despierta antipatías de quienes le reprochan el enorme coste de sus plantillas. Pero en el partido del miércoles nadie le reprocha excentricidades, como ocurrió con la alineación de la final de la Liga de Campeones, que perdió contra el Chelsea, la pasada temporada.

Oliver Brown escribe en 'The Daily Telegraph' que «Pep Guardiola será perseguido por esta capitulación el resto de su vida». Analistas del partido se preguntan si debió de meter en el campo a Nathan Ake para reforzar su línea defensiva. Para Nedum Onuhoa, exdefensa del City y comentarista de la BBC, su equipo no supo gestionar los últimos segundos del partido.

Es quizás cierto, pero ¿también podría achacarse al genio táctico de Carlo Ancelotti que el Real Madrid haya ganado tantos partidos complicados en los últimos minutos? La prensa británica se pregunta si la derrota quebrará la voluntad de la plantilla del City para ganar sus próximos partidos en la Premier. Tiene que hacerlo para evitar que el Liverpool le humille antes de acudir a la final de París y medirse con el Real Madrid.