Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Dreamland Gran Canaria - Spartak: partido y resultado de la BCL, en directo
Luckassen celebra el gol del Pafos. Reuters
Jornada 4

Pifia del Villarreal ante el Pafos

Un gol a balón parado del conjunto chipriota a la salida de un córner condenó al conjunto amarillo, que se mostró incapaz ante una de las cenicientas de esta Liga de Campeones

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

Pifia del Villarreal ante el Pafos. El Submarino naufragó en tierras chipriotas en un partido en el que contaba sumar la primera victoria de esta Champions y del que se fue de vacío tras un choque muy pobre e indigno del tercer clasificado de la Liga. Una flojísima primera parte y un gol a balón parado del Pafos en la primera jugada de la segunda condenaron al conjunto amarillo, que se mostró incapaz ante una de las cenicientas de esta Liga de Campeones. Los de Marcelino llegan al ecuador de la fase liga, con un punto de doce posibles.

El partido comenzó frenético. Un disparo de Quina que se marchó por encima de la portería de Júnior y una doble ocasión del Villarreal de Mikautadze y Pépé. El georgiano falló de manera incomprensible en el área pequeña una dejada de Moleiro y el francés se topó con el portero en un claro mano a mano. Y entonces, fundido a negro. El partido pasó a tener un ritmo lento, lentísimo, en el que los futbolistas se limitaban a dar pases horizontales y sin apenas profundidad. El Villarreal se contagió del ritmo chipriota, que equilibró el choque hasta convertirlo en lo más parecido a un suplicio.

El Pafos acumulaba hombres en su campo, mientras que el Villarreal no encontraba hueco por el buen hacer chipriota y su mala praxis en la búsqueda de huecos en ataque. Y eso que Marcelino había apostado por su a priori dupla titular: Mikautadze y Ayoze. El ritmo trotón del partido solo se podía cambiar desde la sala de máquinas del Submarino y Parejo y Gueye no le daban la velocidad necesaria al juego. Los números al descanso, con un único remate a puerta y ningún saque de esquina, daban una pista del poco fútbol que se había visto en el césped del Limasol Stadium.

Pafos

Michael, Bruno, Luckassen, David Luiz, Sema (Pileas, m. 72), Sunjic, Goldar, Pepe (Anderson, m. 78), Orsic (Jajá, m. 78), Dragomir y Quina (Langa, m. 87).

1

-

0

Villarreal

Júnior, Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona (Pedraza, m. 63), Gueye, Parejo (Comesaña, m. 63), Pepe, Moleiro (Solomon, m. 56), Ayoze (Geard Moreno, m. 63) y Mikaudatze (Oluwaseyi, m. 56).

  • Gol: 1-0: m. 46, Luckassen.

  • Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Amonestó a Luckassen, Renato Veiga, Marcelino y Gueye.

  • Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, disputado en Limasol Stadium.

No pudo empezar de peor manera la segunda parte. Un saque de esquina botado por Sema terminó en el fondo de la portería del Villarreal previo remate de cabeza de Luckassen. Un error garrafal en la marca que permitió al futbolista del Pafos rematar a placer a medio metro de la portería. Si el Villarreal no encontraba huecos con el empate, teniendo el marcador en contra se antojaba que el resto de minutos iba a ser una búsqueda de cómo hincarle el diente al hueso chipriota. Marcelino buscó soluciones desde el banco y con media hora por delante agotó los cambios moviendo piezas en las líneas de creación.

Y las encontró. En actitud, en velocidad, en juego y en ocasiones. Oluwaseyi tuvo el empate con un buen remate de cabeza pero Michael detuvo con seguridad y poco después Pépé, tras una gran maniobra, mandó el balón pegado al palo. Parecía cuestión de tiempo que el Submarino encontrara premio. Los minutos pasaban demasiado rápido para ambos equipos. Para el Pafos, que aguantaba con orden y compromiso, y para el Villarreal, que se desesperaba incapaz de sacar algo positivo. La Champions se complica para el Submarino, que solo suma un punto tras cuatro jornadas. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  2. 2 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  3. 3 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  4. 4 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  5. 5 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  8. 8 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  9. 9 Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Pifia del Villarreal ante el Pafos

Pifia del Villarreal ante el Pafos