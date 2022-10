Grupo F | Jornada 5 Modric, nueva baja del Real Madrid ante el Leipzig La ausencia de última hora del croata por motivos que el club no ha especificado se suma a las de los lesionados Benzema, Valverde, Ceballos y Mariano

Otro contratiempo más para Carlo Ancelotti de cara al duelo que medirá el martes al Real Madrid con el RB Leipzig en el Red Bull Arena. El club de Chamartín ha comunicado este lunes que Luka Modric causará baja para el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones por motivos que no ha especificado.

El croata estaba citado para el compromiso en el que los blancos, con la clasificación para octavos de final ya sellada tras el empate cosechado hace dos semanas ante el Shakhtar Donetsk, tratarán de sacar al menos un punto que asegure su pase como primeros de grupo. Pero finalmente el balcánico, que fue titular el pasado sábado ante el Sevilla y completó 77 minutos antes de dejar su puesto a Marco Asensio, no tomó el avión que lleva al catorce veces campeón de Europa hasta la ciudad alemana y se convierte así en la quinta ausencia que debe manejar Ancelotti de cara al pleito con la escuadra que dirige Marco Rose.

«Luka Modric no jugará el encuentro entre el Real Madrid y el Leipzig, correspondiente a la 5ª jornada de la Fase de Grupos de la Champions, que se disputa mañana en el RB Arena. El croata estaba entre los convocados por Ancelotti para este partido, pero es baja de última hora y no viaja con el equipo a Leipzig», señala la nota difundida por el Real Madrid, en la que no se detalla el motivo de la ausencia del volante.

Tres mirlos del Castilla en la expedición

Cabe recordar que, además de la de Modric, el Real Madrid tiene las sensibles bajas para este partido de Benzema, que ya se perdió el encuentro de Liga disputado por los blancos ante el Sevilla a causa de una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda, y de Fede Valverde, que sufrió una dura entrada del Papu Gómez en ese choque y arrastra un fuerte golpe que, sin embargo, no le debería impedir estar a disposición de Ancelotti para el duelo liguero del domingo contra el Girona.

Además, el míster del Real Madrid sigue sin poder contar con los lesionados Ceballos, en la recta final de su recuperación, y Mariano. Por todo ello, Ancelotti incluyó en la expedición a los canteranos Sergio Arribas, Carlos Dotor y Álvaro Rodríguez, el último de los cuales, un espigado delantero hispano-uruguayo en el que tienen grandes esperanzas depositadas en Valdebebas, ya fue convocado ante el Sevilla.