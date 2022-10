Joao Félix lanza el peto tras no jugar ante el Brujas El jugador luso, cuyo divorcio con Simeone cada día es más evidente, dio luego un «me gusta» a un mensaje que pedía su regreso al Benfica

Además de un empate (0-0) que deja al Atlético al borde del KO en la Champions, el partido ante el Brujas en el Metropolitano evidenció el divorcio entre Joao Félix y el Cholo Simeone. El portugués no participó en el partido a pesar de que realizó hasta en tres ocasiones ejercicios de calentamiento. Cuando al final entró Witsel en lugar de Griezmann, un movimiento polémico del técnico argentino que no fue bien visto desde la grada porque el gol urgía al Atlético, la frustración del luso se puso de manifiesto.

Primero, tiró el peto en señal de queja al marcharse al banquillo. Pero la historia no se quedó ahí, ya que minutos después de que acabase el choque de los colchoneros ante el campeón belga, ya clasificado a octavos de la Champions, el 'Menino' dio 'me gusta' a un mensaje que le pedía que volviese al equipo de donde salió, el Benfica. «Aquí eres respetado, vuelve a casa», señalaba el tuit al que Joao Félix respondió con un 'like.'

Joao Félix, el jugador más caro en la historia del Atlético, que pagó por él 128 millones, no ha marcado todavía en este curso, el que debía ser el de su despegue definitivo, y ha estado en el foco durante la semana. Tras el triunfo y los dos goles de Correa frente al Girona, el Cholo alabó al argentino por su forma de rebelarse, en lo que se interpretó como una crítica implícita al portugués.

En la previa del duelo ante el Brujas, sin embargo, el técnico argentino trató de asumir de cara a la opinión pública su responsabilidad por la falta de éxito de Joao en el Atlético. «Todo lo malo que haga él es que lo hago yo peor todavía. Toda la frustración que tenga él es que no le he podido dar yo todo lo que necesita para demostrar el talento y el fútbol que tiene. Todo es mi responsabilidad. Seguro», señaló el técnico.

La situación es tan compleja que algunos medios aseguran inclulso que el portugués está decidido a marcharse del Atlético tras el Mundial de Catar y que el club rojiblanco estaría dispuesto a escuchar ofertas interesantes por el joven futbolista luso. El problema es poder recuperar la altísima inversión hecha por él.