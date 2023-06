Inzaghi: «El City es el equipo más fuerte del mundo»

Simone Inzaghi está a un partido de convertirse en el tercer técnico que lleva al Inter de Milán a la cima del fútbol europeo. El italiano quiere seguir los pasos de Helenio Herrera, que ganó las Copas de Europa de 1964 y 1965 al mando del conjunto 'nerazzurro', y de José Mourinho, que hizo lo propio en 2010. No será una empresa fácil, puesto que enfrente estará el poderoso Manchester City, el «equipo más fuerte del mundo» según apuntó el técnico del Inter en la previa de la final de la Champions que se disputará en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, pero pese a ello el transalpino confía en las posibilidades de sus pupilos.

«El City es el equipo más fuerte del mundo, lo demostró incluso en las pocas derrotas que ha tenido. Sin embargo, conocemos nuestro camino, estamos orgullosos de estar aquí y haremos todo lo posible para estar lo más concentrados posible, limitando los errores porque nos enfrentamos a un equipo muy fuerte», señaló Inzaghi en la víspera de un duelo que puede marcar un antes y un después en el fútbol europeo.

«Mañana será el partido 57 del curso para nosotros. Un camino muy largo en el que hemos tenido momentos difíciles y hemos crecido con derrotas merecidas e inmerecidas. Hemos perdido jugadores importantes durante mucho tiempo, pero los chicos se han juntado todos y con un compromiso loco hemos llegado a Estambul. En el último periodo hemos tenido poco tiempo para pensar en lo que hemos hecho porque teníamos que afrontar la final de la Coppa Italia y lograr la clasificación para la Champions. Estamos muy concentrados en luchar centímetro a centímetro contra un oponente realmente fuerte», explicó el preparador del Inter en las entrañas de un estadio en el que el club lombardo sueña con alzar la cuarta 'orejona' de su historia.

Plan anti-Haaland

El transalpino incidió en que sus futbolistas deberán darlo todo para salir triunfantes en una batalla sin cuartel. «Serán importantes las piernas, la cabeza y el corazón. Las piernas para hacer una carrera más, la cabeza para la lucidez porque el planteamiento será fundamental y el corazón porque en estos partidos te hace encontrar energía que no crees tener», apuntó Inzaghi, que se mostró esperanzado con la evolución de los tocados Mkhitaryan y Correa, y expresó su confianza en la tropa que comanda. «Tengo la suerte de entrenar a un grupo de hombres de verdad que no cambiaría por nadie. Este grupo me da mucha alegría, y también se la hemos dado a nuestra afición. Los chicos están serenos, están entrenando al máximo», reseñó.

Se refirió a Haaland, el artillero que ha causado pavor en la presente edición de la Champions con 12 goles en la ruta que ha llevado al Manchester City hasta Estambul. «Conocemos la fuerza del City y de Haaland. Tenemos algo preparado pero todo el Inter tendrá que defenderse. Y tendrá que limitarlo a él y a todo el City», acotó el técnico del Inter.