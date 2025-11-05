Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Dreamland Gran Canaria - Spartak: partido y resultado de la BCL, en directo

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Anthony Taylor

Escudo Club Brugge KV

Brujas

20:00h.

2

-

1

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Nicolò Tresoldi (5')

  • Carlos Roberto Forbs Borges (16')

Min. 18

  • F. Torres (7')

CLU

BAR

Gol! Min 5'

Gol de Nicolò Tresoldi

Gol! Min 16'

Gol de Carlos Roberto Forbs Borges

Gol! Min 7'

Gol de F. Torres

Jornada 4

El Brujas se vuelve a adelantar ante el Barcelona

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:38

Icono17'

¡Gooooool! Brujas 2, Barcelona 1. Carlos Forbs (Brujas) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.

Icono16'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Brandon Mechele.

Icono12'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alejandro Balde.

11'

Fermín López (Barcelona) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono8'

¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono6'

¡Gooooool! Brujas 1, Barcelona 0. Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono2'

Remate parado. Christos Tzolis (Brujas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Nicky Hayen

4-2-3-1

Alineación

Nordin Jackers

portero

Kyriani Sabbe

defensa

Joel Ordóñez

defensa

Brandon Mechele

defensa

Joaquin Seys

defensa

Aleksandar Stankovic

centrocampista

Raphael Onyedika

centrocampista

Carlos Roberto Forbs Borges

centrocampista

Hans Vanaken

centrocampista

Christos Tzolis

centrocampista

Nicolò Tresoldi

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Casadó

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

21,9%

BAR

CLU

78,1%

BAR

BAR

2 Goles 1
3 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
3 Asistencias 2
0 Faltas cometidas 0

