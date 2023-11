Carvajal critica el calendario y Ancelotti mantiene la incertidumbre

Grupo C | Jornada 5

Grupo C | Jornada 5

Grupo C | Jornada 5

Isaac Asenjo Madrid Martes, 28 de noviembre 2023, 12:36 | Actualizado 13:25h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Las bajas del Real Madrid y la saturación de partidos debido a un apretado calendario centró la víspera del duelo que mide a los blancos ante el Nápoles en el Santiago Bernabéu, y en el que debe certificar de forma matemática su liderato de grupo hacia los octavos de final de la Liga de Campeones. «Un jugador de élite que juega en uno de los principales equipos de Europa, que sea internacional, el calendario es muy exigente. Comparto la opinión del míster que hay demasiados partidos. Es complejo, y somos muchos los jugadores que no estamos de acuerdo con jugar tanto. Que haya tantas lesiones no es casualidad. Mucha gente dice que los jugadores se bajen el sueldo, pues cobraremos menos si se juega menos, pero no se puede exprimir tanto a los jugadores. Los partidos bajan de calidad», lamentó Dani Carvajal en la rueda de prensa de Valdebebas después de conocer que Modric se une al grupo de ocho jugadores que asola la enfermería del equipo de Chamartín.

El futuro del técnico blanco fue otro de los asuntos en los que se insistió durante la comparecencia. El club parece tener la intención de ofrecerle la renovación ante el deseo de Brasil de ficharlo como seleccionador para la próxima Copa América de 2024. «Hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlo en el Real Madrid. En este club si no se gana nada, la cabeza del entrenador rueda y de algunos jugadores también. Es así aquí y en todos los clubs grandes. Yo lo renovaría ya», avanzó el lateral internacional antes de dar paso a su preparador, que se mostró poco preocupado ante la oleada de bajas de su equipo y se mantuvo firme frente a las preguntas que fueran más allá de junio del próximo año. «¿15 años en el Real Madrid? Lo de Simeone es especial, como Ferguson o Wenger. La vida de un entrenador en un club es mucho más corta. Yo no hablo de mi futuro», repitió. «Hablar mucho de las bajas me parece una falta de respeto a los jugadores que van a jugar. Están aportando como nunca se hubiese esperado. Tenemos una plantilla muy buena. Estoy tranquilo porque además los canteranos están preparados», apuntó el de Reggiolo, que dio la oportunidad a la prensa de repetir pregunta cada vez que alguien le interpelaba por su futuro. En cuanto al rival, el preparador transalpino mostró su inquietud por la calidad del rival y apuntó a la contra con una de las armas más peligrosas del Nápoles, con el nigerniano Victor Osimhen y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia como jugadores más destacados. «El partido de ida fue equilibrado. Creo que será parecido», respondió al tiempo que manifestó su felicidad por seguir escalando en el olimpo blanco y ser desde el pasado fin de semana el segundo entrenador con más goles a favor en la historia de la entidad. «Llegar al nivel de una leyenda como Miguel Muñoz me pone contento y es la base para seguir». También se le preguntó por la relación que tiene con el club respecto a muchos otros por los que ha pasado: «Obviamente, tengo cariño por todos los equipos en los que he podido trabajar. No quiero faltar al respeto a nadie eligiendo a uno o haciendo una clasificación, pero tengo algo especial con Milan, por ser jugador y entrenador, y algo especial con Madrid, por ser el club más grande del mundo»