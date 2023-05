Ancelotti: «Merecimos ganar; el árbitro no estuvo muy atento»

Carlo Ancelotti se mostró muy molesto tras el empate y se quejó de que el gol de De Bruyne llegó precedido de un balón que, en su opinión, salió del terreno de juego. El técnico del Real Madrid sí acabó muy satisfecho con su equipo, pero lamentó la actuación del árbitro, a quien acusó no solo de esa acción que para él fue decisiva, sino también de no mostrar más tarjetas a los jugadores del City.

«Merecimos ganar, pero el resultado no nos premió y el árbitro no estuvo muy atento», lanzó Ancelotti después de reconocer que su equipo «hizo un buen partido» contra un gran rival. Cuando se le preguntó a Pep Guardiola si él había visto al árbitro despistado, el entrenador catalán no quiso entrar en polémicas. «No sé», se limitó a responder Guardiola, después de reconocer que el partido había sido «muy igualado ante un fantástico equipo».

«Está todo muy igualado», destacó también Ancelotti, que prevé también un choque equlibrado el próximo miércoles en el Etihad Stadium. «La eliminatoria está abierta», reconoció el técnico del vigente campeón de Europa.

Guardiola coincidó con Ancelotti, aunque recordó que los goles llegaron cuando dominaban los contrarios. «Cuando mejor estábamos nos han marcado y cuando mejor estaban ellos hemos marcado nosotros», reconoció el preparador del City, que no encontró una explicación a lo sucedido y sorprendió al no realizar un solo cambio.

«He visto que tenía el equipo equilibrado y al final no he llevado a cabo ninguno, pero no lo tenía previsto. Se ha dado así», subrayó Guardiola, que elogió también a los jugadores del Real Madrid por anular a Haaland. «No ha sido fácil para Erling, porque han cubierto muy bien los espacios», reconoció.