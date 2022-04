El Metropolitano ajusta cuentas entre Atlético y City

Ha pasado poco más de una semana desde el duelo entre el Manchester City y el Atlético en el Etihad, pero ha parecido una eternidad. Ríos de tinta y horas y horas de debate después, la eliminatoria de los contrastes llega a su punto culminante en el Metropolitano y lo hace con las espadas en todo lo alto. El resultado del partido de ida en Inglaterra invita a la ilusión colchonera, pues pese a las muchas críticas a un planteamiento eminentemente defensivo, rácano para muchos, lo cierto es que los pupilos de Simeone se aferran a la posibilidad de superar la eliminatoria de cuartos ante el campeón inglés y seguir soñando con esa 'orejona' tan esquiva en la historia del club.

El 1-0 exige, eso sí, un paso más respecto a la versión atlética de la ida, muy criticada estos días. Mitos como Sacchi o Van Basten cargaron contra el estilo del Cholo, ese que Guardiola calificó como «muy difícil de atacar desde la prehistoria». Pese al aluvión de opiniones en contra Simeone se ha mantenido impasible. «Entreno desde el año 2005 o 2006 hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Siempre me pongo en el lugar de los entrenadores. Después, respecto a las opiniones de los periodistas, los exjugadores o la gente que hace mucho que no juega, como decía mi padre, el pez por la boca muere. Las palabras son gratis y todos podemos opinar», dejó caer el técnico argentino en la previa del partido, en un dardo a aquellos que se han despachado a gusto con su libreto. «Hay muchas formas de jugar, yo elijo una y hay que respetar a los colegas siempre», zanjó a continuación.

En cualquier caso, la necesidad de remontar aunque sea una desventaja mínima demanda al Atlético una versión más ofensiva respecto a la que no remató a puerta, no botó un solo saque de esquina y apenas tuvo un 32% de la posesión de balón en Mánchester. Tampoco es que el suntuoso City de Guardiola maravillase en su feudo, pero un chispazo de calidad entre Foden y De Bruyne le permite especular en el Metropolitano. Y es que a pesar de la filosofía basada en la fe ciega en el juego posicional el conjunto 'sky blue' no renuncia tampoco a protegerse cuando así lo demanda la situación, aunque sea a través del control de balón. «Si vamos perdiendo, iremos con todo a remontar, si vamos dominando la eliminatoria, defenderemos abajo o con el balón», reconoció Guardiola, en una clara declaración de pragmatismo. Y es que esto es la Champions, el gran objetivo que le resta por cumplir en el banquillo 'citizen' y un torneo que no tolera excesivas ensoñaciones.

Pese a que Herrera y Giménez intentaron apurar las respectivas recuperaciones de sus lesiones, ni el mediocentro mexicano ni el central uruguayo estarán finalmente a disposición de Simeone. Ninguno de los dos estuvo en el entrenamiento rojiblanco previo al encuentro, en el propio Metropolitano. El que sí entró en la lista de convocados es Carrasco, disponible después de cumplir los tres partidos de sanción derivados de su expulsión en Oporto por una agresión a Otávio. El regreso del belga ofrece una alternativa interesante en el carril zurdo, donde, eso sí, Lodi ha ofrecido un buen rendimiento en sus últimas apariciones. «Podría ser que tenga sitio. Está volviendo, tiene mucha ilusión, muchas ganas. La temporada pasada fue fantástica y necesitamos a ese Carrasco que en ese nivel es muy importante para nosotros», desveló el Cholo sobre sus intenciones en cuanto al once atlético.

Incógnitas en los carriles

El regreso de Carrasco y la duda sobre la continuidad de Vrsaljko o la opción de retrasar a Llorente centran las incógnitas de la alineación colchonera en los carriles, con Savic, Felipe y Reinildo como fijos en el centro de la zaga una vez descartado Giménez. Más allá de eso todo apunta al mismo once de Mánchester, aunque con la clara intención de que Griezmann y Joao Félix sean mucho más partícipes del juego. Mientras, en el City Guardiola recupera a Walker para el lateral derecho, lo que desplaza a Cancelo al lado izquierdo, desde donde tiene un peso específico en la creación de juego. Con De Bruyne, Rodri y Bernardo Silva en la sala de máquinas, Grealish y especialmente Foden piden paso como titulares después de sus actuaciones en la ida saliendo desde el banquillo.