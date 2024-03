Ancelotti: «Me gustaría no pensar en el árbitro después del partido»

La polémica actuación del colegiado extremeño Gil Manzano durante el Valencia-Real Madrid disputado el pasado sábado en Mestalla sigue coleando pese a la trascendencia del envite que librará el conjunto de Chamartín este miércoles frente al Leipzig en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. «Tranquilidad nunca hay en un partido así donde te juegas mucho de la temporada. Tenemos que seguir persiguiendo en el sueño de esta competición. Tengo la costumbre de no pensar mucho en el árbitro antes del partido y me gustaría no pensar demasiado en el árbitro después del partido», aseguró Carlo Ancelotti cuando le preguntaron en rueda de prensa si le ofrecía más sosiego la presencia de un árbitro europeo en dicho choque.

No quiso entrar demasiado al trapo el técnico italiano dada la enjundia de un pleito para el que el Real Madrid tendrá que sacar su mejor versión porque, como recordó Carletto, «la eliminatoria no se ha acabado todavía». «Es una oportunidad importante de seguir en una competición muy especial para nosotros», apuntó el italiano, que reconoció los claroscuros que ofreció su escuadra tres semanas atrás en el RB Arena e incidió por ello en la necesidad de mejorar el miércoles en el Bernabéu. «Ellos tuvieron muchas oportunidades y Lunin lo hizo muy bien. Van a jugar más en transición que nosotros y hay que saber gestionar esto», comentó. «Es un equipo muy peligroso en las transiciones y tiene delanteros muy rápidos. Rüdiger nos va a ayudar en este sentido. Pero solo un partido completo nos puede permitir ganar esta eliminatoria», agregó.

El preparador mostró su satisfacción por la dinámica del Real Madrid, pero quiso dejar claro que las notas hay que ponerlas a final de curso. «Hasta ahora lo hemos hecho muy bien y queremos seguir. Faltan dos meses y medio o tres. Después haremos una evaluación de lo que ha sido la temporada. Hasta ahora no puedo reprocharle nada a mi equipo», acotó.

Alabó el buen ambiente que existe dentro de la caseta, una de las principales claves de esa transición dulce que está llevando a cabo el Real Madrid entre dos generaciones de campeones. «El punto clave es que tengo jugadores muy buenos, con mucha calidad, y jugadores que quieren aprender, mejorar y ser parte de este club. Esto es lo más importante. Todo lo que pongo en la mesa lo aceptan. Meten todo lo que pueden para hacerlo bien y ayudar al equipo», subrayó.

Volvió a sacar la cara por Bellingham, expulsado en Mestalla por protestar vehementemente la decisión de Gil Manzano de no conceder validez al gol que le hubiera dado el triunfo al Real Madrid sobre el Valencia. «No he hablado con él, no necesito hablar con él de este asunto. Trata de darlo todo en el campo. La tarjeta roja ha sido equivocada. Tenía un poco de frustración, pero no ha hecho ningún tipo de insulto», recalcó.

Rompió también una lanza por Rodrygo, destacando el trabajo que realiza sobre el césped pese a que no está viendo puerta en las últimas semanas. «El momento de Rodrygo es bueno por lo que aporta al equipo en el trabajo que hace, aunque esté un poco menos acertado en la finalización. Esto ya ha pasado y si no nos ha preocupado antes no nos va a preocupar ahora», manifestó sobre el brasileño.

Eludió entrar a valorar la conveniencia de que los árbitros pudiesen explicarse al término de los partidos. «No sé lo que es mejor o peor. No quiero entrar en este tema. Es muy difícil decir lo que es mejor para ellos», se limitó a señalar e n una rueda de prensa en la que se mostró convencido de que «el tiempo efectivo va a ser una de las reglas que van a meter pronto». «Es necesario, no solo por lo que pasó el sábado», incidió.

Exhibió, una vez más, su satisfacción por entrenar al Real Madrid, aunque dejó claro que en su trabajo el sufrimiento es más habitual que la felicidad debido a todos los elementos que hay que manejar. «No solo es la victoria, porque incluso en la victoria hay gente alrededor tuyo que no está feliz, como un jugador que no juega. La felicidad la puedes compartir con otros, pero el sufrimiento solo es tuyo. Estoy muy bien porque estoy en el mejor equipo del mundo para hacer este trabajo, pero tengo más sufrimiento que felicidad», aseguró.

Y leyó por último la cartilla a los periodistas que cuestionan los vídeos de Real Madrid Televisión en contra de los árbitros. «Estoy sorprendido de que vosotros no tengáis en cuenta la libertad de expresión. Es un medio que expresa una opinión, como la expresáis vosotros», cerró.