Ancelotti: «No importa si eres el mejor equipo, también está la parte mental»

Carlo Ancelotti apeló al «coraje» y la «personalidad» como componentes esenciales para que el Real Madrid marque la diferencia el miércoles ante el Manchester City en el Etihad Stadium. «No importa si eres el mejor equipo del mundo porque no solo se trata de calidad, también está la parte mental, el carácter y aguantar en los momentos difíciles», remarcó el italiano antes de que su escuadra se mida a los 'citizens' en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

«El plan es el de siempre, intentar sacar lo mejor del equipo como individualidad y como colectivo. Es un partido que exige mucho, se puede hacer mejor que en la ida e intentaremos hacerlo mañana», dijo el técnico del Real Madrid, que incidió en la proximidad de una nueva gesta como aliciente para encarar el duelo con un rival que llega embalado. «Estamos cerca de hacer algo importante como el año pasado, falta poco y estamos muy ilusionados teniendo en cuenta que es muy difícil. Las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros», explicó el de Reggiolo.

Ancelotti aclaró que todas las opciones están abiertas en la parcela defensiva, pese a que una semana atrás aseguró que Rüdiger sería de la partida tras el gran marcaje que le hizo a Haaland en el Santiago Bernabéu. «Fue un malentendido porque pensaba que estábamos hablando de Rodrygo. Tengo la suerte de tener a todos los jugadores disponibles, lo que aumenta la dificultad de hacer la alineación, pero tengo una idea muy clara. Si ganamos acierto con la alineación y si no ganamos me equivoco», bromeó.

Escondió sus cartas cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que regresase al esquema con cuatro centrocampistas. «La idea del año pasado de Valverde como extremo nos permitió ganar la Liga y la Champions y la del tridente nos ha permitido llegar a semifinales. No es una decisión sencilla, pero la tengo tomada», indicó un técnico que aseguró no haber prestado especial atención a una hipotética tanda de penaltis como resolución de la eliminatoria. «No pensamos en esto. Si lo hiciéramos nos equivocaríamos. Es difícil entrenar los penaltis porque en una semifinal hay mucho de ambiental. No estamos pensando en llegar porque pensamos en ganar antes el partido», acotó.

Historia viva

Argumentó que todos sus futbolistas están concentrados al cien por cien. «Si uno no está motivado en una semifinal de Champions no puede jugar al fútbol. Llegamos a tope a este partido porque lo hemos tenido en la cabeza mucho tiempo», manifestó el italiano, que dijo estar «muy tranquilo» en la previa aunque reconoce que otro cantar será lo que suceda el miércoles. «Mañana será el día de la preocupación, del mal pensamiento, que te va a marcar Haaland, De Bruyne de fuera…. Pero tienes que olvidarte de esto y pensar que Vinicius te puede hacer un buen regate, en que Karim va a marcar…. Estamos muy contentos de llegar aquí. El Real Madrid ha llegado 11 de 13 veces a una semifinal pero no es tan sencillo y lo disfrutamos el tiempo que podemos disfrutarlo, que es hoy», desgranó.

Insistió en que «el coraje y la personalidad en estos partidos son componentes muy importantes porque la presión es muy alta» y no siempre se tiene el carácter para mostrar la calidad. «Lo que quiero es un equipo que sea capaz de leer bien las situaciones del partido. Vamos a tener momentos de sufrimiento y hay que aguantar», arguyó.

Vaticinó un encuentro «vibrante» porque, subrayó, «el City tiene el mejor equipo de Europa en este momento», pero le contrapuso la grandeza del Real Madrid en su competición fetiche. «Para el Real Madrid la Champions es especial por la historia. Se engrandeció con las cinco primeras Copas y para todos los que trabajan en este club es algo especial. Esto es lo que marca la diferencia. Es un club que es capaz de tener viva esta historia. Los jugadores que han hecho la historia de este club no son olvidados», enfatizó. Y dejó por último un chascarillo cuando le cuestionaron acerca del mejor modo de parar a Haaland. «Cuando valoramos un partido no valoramos solo a un jugador. Hay que plantear bien el partido en el aspecto defensivo. Hemos pensado que si el City tiene que marcar, que marque pronto y así tenemos más tiempo».