Ancelotti: «Si los jugadores no quieren lesionarse, que se queden en el sofá»

Carlo Ancelotti no cree que la proximidad del Mundial pese en la cabeza de sus futbolistas a la hora de medir esfuerzos y les lleve a evitar meter la pierna por miedo a sufrir un percance que les impida participar en la cita qatarí. «No creo que piensen en el Mundial. Está claro que piensan en llegar bien al Mundial, pero eso lo haces con continuidad en la temporada», señaló el técnico del Real Madrid en la previa del duelo que medirá a su equipo con el RB Leipzig en el Red Bull Arena, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

«Es un periodo de la temporada muy intenso, jugamos demasiados partidos. Lo estamos aguantando bien pero, como todos los equipos, tenemos algunos problemas y bajas. Es normal cuando juegas cada tres días, pero el Mundial llega en el tiempo justo», incidió el transalpino, que fue taxativo cuando se le preguntó si tras la lesión que sufrió Varane el pasado fin de semana se habla en la caseta del Real Madrid del temor a un revés físico que les haga perderse la Copa del Mundo: «Las lesiones existen. Si no quieres lesionarte, mejor que se queden en el sofá, porque pueden lesionarse en un entrenamiento, en un contacto con un compañero... No se puede hacer nada y no creo que estén preocupados por esto. Si alguno no quiere entrenar, le digo que se quede en casa porque hay muchas películas y series buenas», atajó.

Ancelotti remarcó que el Real Madrid alcanza la cita con el Leipzig con un propósito evidente: «El objetivo de mañana es claro, hacer un buen partido para olvidarnos de esta fase y llegar primeros de grupo. Tenemos la oportunidad de hacerlo mañana y estamos concentrados», aseveró el míster de Reggiolo, que tiene las bajas de Modric y Benzema, además de la de Valverde, todos ellos por precaución. «No queremos arriesgar porque es mejor perder a Benzema o Modric para un partido que para un mes», dijo el técnico italiano, que adelantó que Ceballos volverá el domingo.

«El club y Asensio saben lo que pienso»

Habló sobre la situación de Asensio, decisivo el sábado contra el Sevilla pero que todavía sigue sin una oferta para renovar a pocos meses de que venza su vínculo contractual con el Real Madrid. «El club conoce muy bien lo que pienso yo y también lo sabe Asensio. Hay muchos jugadores que acaban contrato y ahora que hay un parón largo puede ser el momento en el que se hable de este tema», indicó el preparador, que explicó que al balear le exige lo mismo que a otros jugadores que cuentan con pocos minutos. «Lo que le pido a un futbolista que juega menos es que sea profesional, serio y aguante el momento difícil. Es lo que está haciendo Asensio y otros. Mañana, con las bajas, algunos van a jugar», apuntó.

Se refirió al papel de Rodrygo como reemplazo de Benzema en la posición de ariete. «La movilidad del delantero centro para nosotros es importante. Se lo he explicado a él y la movilidad la tiene. El profesor, que es Karim, le ha enseñado bien, porque viendo a Karim entiendes cómo tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid ahora», desgranó.

Descartó que vaya a conceder tregua a Vinicius ante el Leipzig. «Va a jugar, no está cansado», señaló sobre el carioca, presente en todos los partidos de esta temporada. Subrayó que todos los partidos antes del Mundial son importantes, pese a que el Real Madrid tiene prácticamente hechos sus deberes en la Champions. «Falta poco para el parón, lo hemos hecho bien y el objetivo es terminar bien esta parte de la temporada, que no decide nada pero te pone en buena posición a la vuelta en Liga y Champions», diseccionó el técnico del Real Madrid, que explicó que, al margen del desafío goleador que lanzó a Valverde, solo tiene una apuesta colectiva con sus pupilos. «Pasa por hacerlo muy bien también este año», reveló.