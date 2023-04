Ancelotti: «Esta plantilla me cambia la idea muy a menudo»

Carlo Ancelotti ensalzó el nivel de sus futbolistas y la variedad de registros que tiene a su disposición antes de que el Real Madrid afronte la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea en Stamford Bridge. «El once titular es difícil decirlo. Lo puedes pensar un día y luego los que no juegan mucho hacen un partido muy bueno y te cambian la ida. Esta es una plantilla que me cambia la idea muy a menudo. Pensar en once es faltar al respeto a los que juegan menos», subrayó el italiano la víspera de un envite que los blancos encaran con la guardia alta pese al 2-0 logrado en el Santiago Bernabéu y la crisis en la que se hayan sumidos los 'blues' porque, recordó, «en este tipo de competición todo puede pasar». «Estamos bien, motivados. Es un partido importante en una competición importante. Tenemos que jugar un partido completo porque quedan 90 minutos», incidió.

El técnico de Reggiolo puso en valor que el Real Madrid esté a las puertas de disputar la que sería su cuarta semifinal de la máxima competición continental en otras tantas temporadas bajo su égida. «En este club tenemos muy claro lo que tenemos que hacer que no es ganar siempre, sino competir hasta el final con toda la energía tenemos. Tenemos la suerte de poder jugar otra semifinal y tenemos que ir paso a paso. Si llegamos a semifinales de la Champions también este año lo hemos hecho bien porque es la competición más importante del mundo y llegar dos años seguidos a la semifinal es bueno», apuntó.

Asumió la presión que conlleva dirigir a un equipo que atesora catorce 'orejonas' en sus vitrinas. «Por historia este club es el rey de la competición. Nosotros somos una parte de este club que ha ganado catorce veces la Copa de Europa. Nos gustaría engrandecer esta historia ganando esta competición», recalcó el transalpino, que no escondió que el Chelsea «está en un momento difícil», pero avisó de que se encuentran «ante una oportunidad enorme» de revertir esa situación el martes.

Los 'blues' llegan al choque tras una derrota frente al Brighton que encolerizó a su afición y a Todd Boehly, dueño del club de Stamford Bridge que bajó al vestuario al término del partido para hablar con los futbolistas. Ancelotti dio normalidad al gesto del magnate norteamericano. «Creo que esto puede motivar a los jugadores. En el Chelsea no atraviesan un buen momento y puede inspirar a los jugadores a jugar mejor. Creo que es un buen gesto. Si viniera el presidente después de cada partido, me sentiría cómodo. Él tiene derecho a saber cuáles son las razones de las decisiones del técnico», defendió.

Las polémicas del Barça

Eludió entrar en las polémicas que rodean estos días al Barça. «Para nosotros lo importante es jugar al fútbol. A veces, honestamente, hay equipos más acostumbrados a jugar por la tarde y equipos más acostumbrados a jugar por la noche. Pero el calendario te exige jugar a las cuatro o a las dos y tienes que estar siempre preparado», señaló a raíz de las quejas de Xavi Hernández al término del partido que midió el domingo a los azulgranas con el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. «No he visto la comparecencia porque estábamos viajando. Es un asunto que está bajo investigación y no opino», replicó cuando se le interpeló acerca del ataque que realizó Joan Laporta este lunes contra el Real Madrid como ariete por el 'caso Negreira'.

Escondió sus cartas sobre el once que dispondrá contra el Chelsea cuando se le inquirió sobre Nacho, ausente en las citas de postín pese al gran rendimiento que siempre ofrece el multiusos alcalaíno. «Si se repite el once del partido de ida o del clásico le afecta a Nacho, a Ceballos o a Asensio. Hay más de once que merecen jugar en este momento», atajó el italiano, que repitió lo dicho sobre su futuro en anteriores intervenciones. «Tengo contrato hasta 2024 y me gustaría quedarme en el Real Madrid».

Evitó pronunciarse sobre Jude Bellingham, objeto de deseo del Real Madrid y de otros clubes como el Manchester City. «Es un jugador del Dortmund y no me gusta hablar de jugadores de otros equipos», regateó.

Sí se manifestó sobre Kroos, efectivo como pivote en los últimos partidos pese a que al alemán no le gustaba demasiado esa función en el pasado. «Su posición no cambia mucho. No cambia su manejo de balón en la posesión y a nivel defensivo no cambia mucho. Para soportar a Kroos como pivote necesitamos un trabajo colectivo importante, que es lo que necesitas en el fútbol moderno. Si no defiendes con once tienes un problema», dijo sobre el metrónomo de Greifswald, «al que describió como «una leyenda» que todavía tiene cuerda. «Está a un buen nivel física y mentalmente. Como ya dijo, le gustaría terminar su carrera en el Madrid», cerró.