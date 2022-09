Ancelotti: «Veo como una buena señal que no nos den favoritos»

A Carlo Ancelotti no le inquieta lo más mínimo que las casas de apuestas no sitúen al Real Madrid entre los principales favoritos para ganar la Champions. Es más, lo considera un buen augurio, a tenor de lo que sucedió el curso anterior. «No me sorprende. Lo veo como una buena señal. El año pasado teníamos aún menos posibilidades en las estadísticas. Este año hemos mejorado y tenemos un poco más. Va a pasar lo que pasó el año pasado, que vamos a competir hasta el final y ojalá podamos competir en la final», señaló el técnico de los blancos.

El vigente rey de Europa comienza la defensa del título que conquistó el pasado 28 de mayo en París visitando al Celtic. Un rival complicado, según avisó Ancelotti. «El partido va a ser difícil. El Celtic tiene una buena dinámica, juega con mucha intensidad. Lo conocemos y estamos preparados para comenzar bien el grupo» indicó el preparador.

El italiano sabe que su equipo es siempre un rival a batir en su competición fetiche. «En esta competición el Real Madrid siempre ha sido y siempre va a ser respetado, no solo por lo que logramos el año pasado, sino por la historia de este club. No podemos pensar mucho más adelante, tenemos que pensar en que tenemos que pasar este grupo, ganarlo, y después veremos lo que pasa después del Mundial», explicó el preparador de Reggiolo, siempre cauteloso ante el impacto que pueda tener en el devenir de la temporada la exótica Copa del Mundo que se disputará en otoño y que, por lo pronto, ha obligado a comprimir la fase de grupos de la Champions. «Hasta el Mundial no creo que vayamos a tener problemas. Los jugadores están listos, preparados y motivados para llegar al Mundial en una buena condición física. La duda es cómo volverán del Mundial, nunca se puede saber», alertó.

Pese a que el sorteo deparó una primera fase asequible, a priori, para el catorce veces campeón de Europa, Ancelotti no quiere confianzas. «No es un grupo fácil. Conocemos muy bien a los equipos. El Celtic lo está haciendo muy bien y tenemos que respetarlo, como tenemos que respetar al Leipzig y al Shakhtar. En los grupos hay sorpresas, pasó el año pasado con el Sheriff. Va a ser un grupo equilibrado», consideró el transalpino.

«No hay explicación para lo de Modric»

Escondió sus cartas cuando se le preguntó si habrá espacio el martes dentro de su once para algunos de los futbolistas que han contado hasta ahora con menos minutos. «Sí, puede ser. Yo no sé cuáles son los menos habituales», atajó Ancelotti, al que le recordaron que nunca pudo asaltar el Celtic Park, ni siquiera como jugador. «Ha sido un estadio muy difícil para mis equipos en el pasado. He jugado varias veces: en la liguilla, en octavos... Es un estadio muy difícil, pero con un ambiente fantástico. Me encanta que mi equipo juegue en un ambiente como este», apuntó.

Se refirió, por último, al nivel de Modric, que el martes disputará su partido número cien en Europa vistiendo la elástica del Real Madrid y que el viernes cumplirá 37 años. «No hay explicación. Es un fantástico jugador, con una gran actitud. Estas cosas combinadas lo hacen un jugador de los mejores que tenemos en Europa. Vamos a celebrar sus 37 años con una gran fiesta. Ojalá esté invitado», bromeó.