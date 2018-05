Leo dicta sentencia para Las Palmas A

Los amarillos, que salieron con la mentalidad de marcar pronto, se toparon con un Huracán que los supo parar, haciendo que los locales estuvieran todo el primer tiempo sin efectuar un disparo a la puerta rival. En cambio, los franjirrojos, tuvieron diversas oportunidades para ponerse por delante en el marcador, pero Curro, con unas buenas intervenciones lo impidió.

En la segunda parte se igualaron las fuerzas, pero los visitantes seguían teniendo la batuta del encuentro. El gol de los amarillos que les daba el alirón, llegaba en el ecuador de esta fase. Un córner lo remató de cabeza Leo y acaba entrando tímidamente en la portería de Falcón.

Los ánimos no decaían, y los huracaneros querían al menos empatar para no distanciarse más del segundo clasificado. Y en la siguiente jugada al gol, Pablo Díaz pudo lograrlo, pero el portero les dejaba sin ese ansiado tanto que esperaban. Hasta en el último suspiro estuvieron intentando anotar, pero no pude ser.