Las jugadoras de Primera no descartan repetir la huelga

«¿Ir a la huelga? No nos gustaría, pero al final sentimos que no se nos está tomando en serio. No descartamos nada. Nos da igual cómo se llegue a la firma del convenio, lo que queremos es que se firme. ¿Por qué no se ha hecho? Es algo que se me escapa», señaló la jugadora del Athletic Club Ainhoa Tirapu.

La futbolista del Athletic Ainhoa Tirapu, junto con la del Real Betis Priscila Borja, se erigió en la portavoz de las jugadoras en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en Madrid, con la presencia de 20 futbolistas de Primera, entre ellas Amanda Sampedro y Silvia Meseguer, y el presidente del sindicato, David Aganzo.

Tirapu recordó el preacuerdo alcanzado el pasado 20 de diciembre entre las jugadoras y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), aunque la patronal indicó días después que la firma del mismo estaría "sujeta a la suscripción de los acuerdos necesarios" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la incorporación de los clubes al Programa Élite.

La incorporación de los clubes al Programa Élite supondría que éstos recibieran 500.000 euros al año, en el caso de los de la Primera Iberdrola, y 100.000 euros anuales, en el caso de los de Reto Iberdrola, la Segunda División femenina.